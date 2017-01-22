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Акустический юбилейный концерт Вячеслава Бутусова

23.01.2017 11:10 — Афиша | 21.by  
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25 МАРТА, 19:00
Дворец Республики (Большой зал)
Акустический юбилейный концерт Вячеслава Бутусова.

Лидер всем известных групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», является настоящей легендой русского рока, его голос знаком не одному поколению, а такие композиции как «Я хочу быть с тобой», «Гибралтар-Лабрадор», «Гуд-Бай Америка», «Девушка по городу», «Песня идущего домой» стали хитами не одного десятилетия.

В этом году известный музыкант и поэт празднует свой юбилей, и впервые в Минскепредставитакустическую сольнуюпрограмму.Особенность этого предстоящего не столько концерта, сколько музыкального диалога, состоит в том, что каждый зритель сможет узнать Вячеслава с совершенно другой стороны, и просто проникнутся хорошей музыкой. Живое общение, разговоры на любые темы и дружеская атмосфера - этот весенний вечер запомнится каждому.

Инфо:(017) 2299095, касса (017) 2299039

Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by , www.kvitki.by

Акустический юбилейный концерт Вячеслава Бутусова

 
 
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Лидер всем известных групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», является настоящей легендой русского рока.

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