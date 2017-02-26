Две самые шумные группы подземелий и один авангардный художник устроят музыкальный арт-показ в уютном пабе по улице Калинина.

Сестричкин луч - сюрреалистичное воплощение советской искренности, обрамлённое прогрессивной музыкальной мыслью на европейский манер. Ребята одинаково легко и непренуждённо плавают по волнам волшебной одноклеточной музыки и прыгают фанковыми пассажами по построковым планетам.

На концерте они будут выступать в обновлённом составе, что приятно удивит старых друзей и порадует новых.

Pink`n`sweet - классика местного андеграунда. Мастера всепоглощающей "стены звука". Умельцы заставить радостно дрыгаться каждую ягодицу в клубе без ведома её хозяина. И просто отличные парни, которые умеют, знают и могут.

Кроме музыки на мероприятии произойдёт перформанс: Юлия Вестмар, уникальная художница, средства выразительности которой летят далеко за воображение Лавкрафта, которая завтракает с вашими демонами и знает лично каждого, будет творить публично. а картина достанется одному из посетителей.

Предварительно вход 5р. На месте 7 р.

По движублю вход бесплатный. Так же во встрече "ВКонтакте" разыгрываются два пригласительных билета. Результаты будут известны 28 февраля.

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