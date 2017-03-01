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Топ главных кинопремьер марта
02.03.2017 19:39 — Афиша | 21.by - Новости
Весна радует не только теплом, солнышком и первой растительностью, но и премьерами долгожданных фильмов. Первый месяц весны наполнен не только новыми кинокартинами, но и другим видением старых сюжетов.
«Логан» (2 марта)
Любители Marvel смогут очередной раз увидеть Хью Джекмана в роли Росомахи. Действие разворачивается в недалеком будущем, где уставший от жизни Логан водит лимузин, ухаживает за больным профессором Икс и встречает преследуемого злодеями молодого мутанта.
Кинокартина наполнена экшеном, супергероями и спецэффектами, собственно всем, что и требуется в фильме по комиксам. Некоторые критики, которые уже увидели картину, утверждают, что это лучший фильм, основанный на комиксе.
«Конг: Остров черепа» (9 марта)
Очередное появление огромной обезьяны на больших экранах.
Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. В этот раз группа искателей приключений попадает на неизвестный остров в Тихом океане, тем самым ввергаясь на территорию Конга. Исследовательская миссия переходит в игру на выживание между людьми и природой. Спасаться придется не только от огромной гориллы, но и от других мерзких существ, населяющих остров.
«Красавица и чудовище» (16 марта)
Наверное все читали сказку или как минимум смотрели мультфильм «Красавица и чудовище». В этот раз Disney решил переснять известную историю о заколдованном в Чудовище принце и красавице Белль, сделав из мультфилма полноценную кинокартину.
Сюжет остался неизмененным, однако красивая картинка и полюбившаяся многим Эмма Уотсон в роли Белль притянет свою аудиторию.
«Сплит» (16 марта)
Сплит – психологический американский хоррор режисера режиссёра М. Найта Шьямалана. Главного героя – Кевина – играет Джеймс МакЭвой.
Фильм о человеке, в котором живет не менее 23 личностей, каждая из которых наделена не самыми лучшими чертами. Одна из личностей похищает трех девушек – Кейси, Клэр и Маршу, готовясь сотворить с ними «ужасные вещи». В фильме присутствуют параллельно развивающиеся сюжетные линии: похитителя - Кевина, одной из девушек — Кейси, психолога похитителя — доктора Флетчер.
Мировая премьера состоялась несколько месяцев назад, и за этот период картина получила множество положительных отзывов.
«Скрижали судьбы» (23 марта)
Фильм о неотразимой жизнелюбивой красавице, которая большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Девушка находилась за решеткой так долго, что никто не помнил, как она там оказалась.
В клинике появляется новый главврач, который обнаруживает спрятанный дневник пациентки. В течение нескольких десятилетий она записывала туда свои воспоминания. В этих мемуарах описана ее удивительная жизнь, невероятная любовь и тайна ее заключения.
«Манчестер у моря» (23 марта)
Фильм, получивший «Оскар» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.
«Манчестер у моря» - американская драма про нелюдимого и погруженного в себя сантехника Ли. После смерти брата Ли возвращается в родной городок, с которыми связаны ужасные воспоминания. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его в качестве опекуна для 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнельшего существования.
«Призрак в доспехах» (30 марта)
Известнейшая японская манга нашла свое отражение в фильме. Киберпространство, экшен и новейшие технологии, подчинившие себе все сферы человеческой жизни, - слова, кратко характеризующие происходящее в фильме.
Действие происходит в недалеком будущем, в котором технологии позволяют значительно усовершенствовать тело человека различными нейронными имплантами. Однако улучшения сделали людей более уязвимыми: их сознание может быть взломано. Как это делать, обнаружил хакер, ставший самым опасным преступником в мире. На его поиски правительство отправляет созданного из множества частей киборга, роль которого досталась Скарлетт Йоханссон.
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Весна радует не только теплом, солнышком и первой растительностью, но и премьерами долгожданных фильмов.
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