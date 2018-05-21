Фестиваль молодежи «Сиреневая ласточка-2018» состоится 27 мая в Пинске

В воскресенье, 27 мая, в Пинске состоится юбилейный десятый фестиваль талантливой молодежи Полесья «Сиреневая ласточка-2018». Участие в нем примут юные музыканты, певцы, художники, ремесленники, в том числе и с ограниченными возможностями, из Пинска и различных районов Брестской области.

Основная задача фестиваля «Сиреневая ласточка» остается неизменной на протяжении всей его истории — дать возможность молодым неизвестным талантам, любителям, а не профессионалам, вне зависимости от их физического состояния, в равных условиях представить свое творчество зрителям и слушателям. А также оказать им содействие в реализации своих способностей.

В этот день в городском парке культуры и отдыха Пинска будет организована выставка-продажа авторских работ в самых различных жанрах, конкурс рисунка на асфальте, концерт участников и многое другое. Организаторы мероприятия, которыми выступают «ФСКИ «Ветразь», администрация парка и Брестский областной центр инновационного творчества, приглашают пинчан принять участие в фестивале «Сиреневая ласточка-2018».

Не позднее 23 мая желающие стать участником фестиваля могут подать заявку на e-mail: pina7@tut.by



