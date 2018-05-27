ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинская лига КВН: финальная игра сезона пройдет 31 мая в ГДК

27.05.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Пинская лига КВН: финальная игра сезона пройдет 31 мая в ГДК

Всех пинчан и гостей города на праздник смеха и азарта, молодости и позитива приглашает открытая Пинская Лига КВН. 31 мая, в 18.30 на главной сцене города команды юмористов, многие их которых уже полюбились зрителю, состоится финальная игра этого сезона, сообщает varjag.net.

Как рассказал директор открытой Пинской лиги КВН Вячеслав Пожарицкий, это будет финал мощного сезона пинчан порадуют лучшие из лучших. За чемпионский титул будут бороться команды «Четыре всадника» (Минск), «Собака улетела кормить анаконду» (Брест), «Золотой век» (Брест) и «Брют» (Пинск).

Билет на игру можно приобрести в кассе городского Дома культуры за символическую плату – всего 3 рубля. А для тех, кто хочет поймать удачу за хвост, в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» мы запустили розыгрыш пригласительных билетов. Три победителя смогут не только абсолютно бесплатно отлично провести время, наслаждаясь шутками кавээнщиков, но и пригласить с собой друга.

Пинская лига КВН: финальная игра сезона пройдет 31 мая в ГДК

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всех пинчан и гостей города на праздник смеха и азарта, молодости и позитива приглашает открытая Пинская Лига КВН. 31 мая, в 18.30 на главной сцене города команды...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Афиша

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Афиша)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика