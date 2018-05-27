Пинская лига КВН: финальная игра сезона пройдет 31 мая в ГДК

Всех пинчан и гостей города на праздник смеха и азарта, молодости и позитива приглашает открытая Пинская Лига КВН. 31 мая, в 18.30 на главной сцене города команды юмористов, многие их которых уже полюбились зрителю, состоится финальная игра этого сезона, сообщает varjag.net.

Как рассказал директор открытой Пинской лиги КВН Вячеслав Пожарицкий, это будет финал мощного сезона пинчан порадуют лучшие из лучших. За чемпионский титул будут бороться команды «Четыре всадника» (Минск), «Собака улетела кормить анаконду» (Брест), «Золотой век» (Брест) и «Брют» (Пинск).

Билет на игру можно приобрести в кассе городского Дома культуры за символическую плату – всего 3 рубля. А для тех, кто хочет поймать удачу за хвост, в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» мы запустили розыгрыш пригласительных билетов. Три победителя смогут не только абсолютно бесплатно отлично провести время, наслаждаясь шутками кавээнщиков, но и пригласить с собой друга.



