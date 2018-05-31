ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Обожествлённое тело»: выставка современных икон откроется в Пинске 5 июня

01.06.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
«Обожествлённое тело»: выставка современных икон откроется в Пинске 5 июня

В Музее Белорусского Полесья 5 июня состоится торжественное открытие выставки работ современных иконописцев из разных стран мира «Обожествлённое тело». Пинчане смогут увидеть иконы, на которых художники изобразили свое видение одного из самых главных догматов христианской веры Воплощения – непостижимого соединения Бога с сотворенной им же человеческой природой.

Иконы, которые будут представлены зрителям в экспозиции, были написаны на пленэре в польской Новице осенью минувшего года. Его участниками тогда стали более 40 художников из Польши, Украины, Беларуси, Румынии.

Главные вопросы, на которые пытались ответить иконописцы, — каким образом изобразить соединение Бога и человеческого с помощью живописи и понятен ли этот язык современным людям? Свое видение они передали через образы тела, грехопадения, жертвы и Воскресения Христа.

Организаторами выставки «Обожествлённое тело» выступают Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский Институт в Минске и Музей Белорусского Полесья.

Вернисаж состоится 5 июня (вторник) в 16.00 в Музее Белорусского Полесья ( ул. Ленина, 22).

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Музее Белорусского Полесья 5 июня состоится торжественное открытие выставки работ современных иконописцев из разных стран мира «Обожествлённое тело». Пинчане...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Афиша

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Афиша)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика