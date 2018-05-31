«Обожествлённое тело»: выставка современных икон откроется в Пинске 5 июня

В Музее Белорусского Полесья 5 июня состоится торжественное открытие выставки работ современных иконописцев из разных стран мира «Обожествлённое тело». Пинчане смогут увидеть иконы, на которых художники изобразили свое видение одного из самых главных догматов христианской веры Воплощения – непостижимого соединения Бога с сотворенной им же человеческой природой.

Иконы, которые будут представлены зрителям в экспозиции, были написаны на пленэре в польской Новице осенью минувшего года. Его участниками тогда стали более 40 художников из Польши, Украины, Беларуси, Румынии.

Главные вопросы, на которые пытались ответить иконописцы, — каким образом изобразить соединение Бога и человеческого с помощью живописи и понятен ли этот язык современным людям? Свое видение они передали через образы тела, грехопадения, жертвы и Воскресения Христа.

Организаторами выставки «Обожествлённое тело» выступают Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский Институт в Минске и Музей Белорусского Полесья.

Вернисаж состоится 5 июня (вторник) в 16.00 в Музее Белорусского Полесья ( ул. Ленина, 22).