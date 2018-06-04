«Мир Юрского периода 2»: в кинотеатре «Победа» с 7 июня

Киноафиша Пинска на ближайшие дни, с 7 по 10 июня, порадует любителей приключенческого кино. На большие экраны выходит блокбастер «Мир Юрского периода 2» (12+), который, по заверениям режиссера, должен стать самым страшным фильмом франшизы. Так ли это, пинские зрители смогут сказать уже 7 июня. Также на этой неделе в репертуаре кинотеатра «Победа» значится российский фантастический фильм «Черновик» (12+). Маленьких зрителей и их родителей заинтересует комедийный мультфильм «Пчелка Майя и Кубок меда» (0+) и сказочная история «Распрекрасный принц» (6+).

07.06. – четверг, 08.06. – пятница

14:00 ПЧЁЛКА МАЙЯ и КУБОК МЁДА (0+) 2D/мультфильм/ Австралия, Германия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

15:50 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

18:20 ЧЕРНОВИК (12+) 2D/ фантастика/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

20:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

09.06. – суббота, 10. 06. – воскресенье

12:10 РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ(6+)2D/мультфильм/ Канада

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

14:00 ПЧЁЛКА МАЙЯ и КУБОК МЁДА(0+) 2D/мультфильм/ Австралия, Германия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

15:50 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

18:20 ЧЕРНОВИК (12+) 2D/ фантастика/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

20:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

В расписании возможны изменения (возможно изменение цен). Тел. для справок: 65-96-55 (с 12:00 до 21:30), 1-91.