«Мир будущего» и «Суперсемейка 2»: киноафиша Пинска на 11-20 июня

В новой киноафише кинотеатра «Победа» две премьеры – фантастический боевик «Мир будущего» (16+) и приключенческий мультфильм «Суперсемейка 2» (6+). Обе новинки выйдут на большой экран 14 июня. Также на неделе продолжится показ кинокартин «Мир Юрского периода» (12+), «Распрекрасный принц» (6+) и «Пчелка Майя и Кубок меда» (0+).

11.06. – понедельник, 12. 06. – вторник

13:50 РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (6+) 2D/мультфильм/ Канада

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

15:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

18:10 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

20:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

13. 06. – среда

13:20 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

15:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

18:10 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

20:40 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,70, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

14.06. – четверг, 15.06. – пятница

14:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+)3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

16:30 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

19:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

21:30 МИР БУДУЩЕГО (16+) 2D/ фантастика/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

16.06. – суббота, 17. 06. – воскресенье

12:10 ПЧЁЛКА МАЙЯ и КУБОК МЁДА (0+) 2D/мультфильм/ Австралия, Германия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

14:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

16:30 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,70, ВИП – 5,25, диван 2х6,30, модуль – 6,30.

19:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

21:30 МИР БУДУЩЕГО (16+) 2D/ фантастика/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

18.06. – понедельник, 19. 06. – вторник, 20. 06. – среда

14:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

16:30 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 3D/ фантастика, боевик/ Испания, США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

19:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

21:30 МИР БУДУЩЕГО (16+) 2D/ фантастика/ США

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

В расписании возможны изменения (возможно изменение цен). Тел. для справок: 65-96-55 (с 12:00 до 21:30 ), 1-91.