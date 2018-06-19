«8 подруг Оушена»: с 21 июня в кинотеатре «Победа»

На новой кинонеделе, с 21 по 27 июня, в афише «Победы» значатся четыре новинки — все премьерные показы состоятся в один день — 21 июня. Для поклонников закрученных криминальных историй о краже бриллиантов — комедийный спин-офф «8 подруг Оушена» (16+). Для желающих весело провести время — российская комедия про сварщика-стриптизера «Ночная смена» (16+). А для тех, кто любит кино пострашнее, — российский хоррор «Фото на память» (16+). Маленьких зрителей приглашают на премьеру российского приключенческого мультфильма «Два хвоста» (6+), главными героями которого являются кот и бобер. В прокате также продолжает иди «Суперсемейка 2» (6+).

21.06. – четверг, 22.06. – пятница

12:50 ДВА ХВОСТА (6+)2D/мультфильм/ Россия

Цена билета /детский/ – 2,10 ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

14:30 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

17:00 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+)2D/комедия, боевик/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

19:20 ФОТО на ПАМЯТЬ (16+) 2D/триллер, ужасы/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

21:10 НОЧНАЯ СМЕНА (16+) 2D/комедия/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

23.06. – суббота, 24. 06. – воскресенье

12:50 ДВА ХВОСТА(6+) 2D/мультфильм/ Россия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

14:30 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

17:00 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+) 2D/ комедия, боевик/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

19:20 ФОТО на ПАМЯТЬ (16+) 2D/ триллер, ужасы/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

21:10 НОЧНАЯ СМЕНА (16+) 2D/ комедия/ Россия

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

25.06. – понедельник, 26. 06. – вторник, 27. 06. – среда

13:20 ДВА ХВОСТА(6+) 2D/мультфильм/ Россия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

15:00 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

17:20 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+) 2D/ комедия, боевик/ США

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

19:30 НОЧНАЯ СМЕНА (16+) 2D/ комедия/ Россия

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

21:30 ФОТО на ПАМЯТЬ (16+) 2D/ триллер, ужасы/ Россия

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

В расписании возможны изменения (возможно изменение цен). Тел. для справок: 65-96-55 (с 12:00 до 21:30 ), 1-91.