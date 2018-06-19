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День молодежи-2018 в Пинске: программа на 23-24 июня

20.06.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
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День молодежи-2018 в Пинске: программа на 23-24 июня

Каждый год, в последнее воскресенье июня, в Беларуси отмечают День молодежи. В Пинске в ближайшие выходные, 23-24 июня, запланирована большая праздничная программа с культурными, развлекательными и спортивными мероприятиями. Среди них – турнир по силовым видам спорта, благотворительный массовый забег, фестивали уличного творчества и многое другое. 

Суббота, 23 июня

Площадка у ЦКиТ (бывший «Трикотажник», ул. Первомайская, 140)

16.00 – 19.00 – второй открытый городской турнир по силовым видам спорта «Крылья Полесья» (по жиму лежа, народному жиму и становой тяге).

Пешеходная ул. Ленина

17.00 – 19.00 – фестиваль уличного творчества «Перекресток».

Воскресенье, 24 июня

Городской пляж «Золотые пески»

11.00 – 14.00 – соревнования по пляжному футболу среди команд БРСМ.

Пешеходная ул. Ленина

17.00 – 19.00 – фестиваль уличного творчества «Перекресток».

Универсальный спорткомплекс ПолесГУ (ул. ИПД, 46)

10.00 – 12.00 – соревнование по игре «Лапта».

Речной вокзал

16.00 – 17.00 – благотворительный массовый забег в помощь детям с синдромом Дауна.

Забег проводится в рамках благотворительного проекта #velcombegom, инициированного компанией velcom. Его цель – общими усилиями пробежать 50 тысяч километров, которые будут «преобразованы в энергию добра» — velcom перечислит на счет детского дома-интерната для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития 50 тысяч рублей.

Добавить личные километры в доброе дело, пробежав в Пинске дистанцию 1,7 км, может каждый желающий. При этом участникам обязательно нужно зафиксировать свой результат с помощью любых фитнес-приложений и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #velcombegom или #велкомбегом. Только в этом случае он будет засчитан.

Сбор у речного вокзала в 15.45, старт в 16.00. Маршрут — речной вокзал (пл. Ленина, 20) – ул. Днепровской флотилии – набережная им. И. Киевца (перед постом городской спасательной станции).

Городской парк культуры и отдыха

17.00 – 19.00 – фестиваль «На лужайке».

17.00 – 19.00 – фестиваль уличной культуры «Эхо улиц» (выступление студии танца «Навигатор» — хип-хоп, брейк-данс, площадка экстремальных видов спорта).

17.00 – 19.00 – чемпионат города по игре «Квадрат».

17.00 – 19.00 – мини-турнир по воркауту.

13.00 – 19.00 – реконструкция быта средневековой палатки.

19.00 – 20.00 – песни на бис «Молодежь Пинска – вперед» с церемонией награждения победителей фестивалей, чемпионатов и турниров.

20.00 – 23.00 – молодежная дискотека.

11.00 – 18.00 – праздничная ярмарка.

22.40 – 23.00 – огненное шоу.

 

 
 
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Каждый год, в последнее воскресенье июня, в Беларуси отмечают День молодежи. В Пинске в ближайшие выходные, 23-24 июня, запланирована большая праздничная программа с...
 
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