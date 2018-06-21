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Цирк «Дзiва» в Пинске представляет новую программу «Я люблю цирк!»: только с 1 по 8 июля

22.06.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
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Цирк «Дзiва» в Пинске представляет новую программу «Я люблю цирк!»: только с 1 по 8 июля

Цирк «Дзiва» представляет в Пинске новую программу «Я люблю цирк!». Воздушные гимнасты, жонглеры, метатели ножей, акробаты, эквилибристы, аттракцион «Верблюды из Самарканда» и уникальное шоу «Бразильские обезьяны», клоун Петруччо Неро — невероятный микс пинчанам покажут замечательные артисты, покорившие лучшие площадки мира. Только с 1 по 8 июля под куполом цирка шапито в Пинске они будут по-настоящему удивлять своих зрителей.

Цирк «Дзiва», как и всегда, покажет в Пинске представление мирового уровня с достойным звуком и светом, техническими новинками. Уютный и небольшой цирк даст возможность каждому своему посетителю окунуться в волшебный мир шапито и попытаться разгадать секреты мастерства артистов, многие из которых приехали в Беларусь впервые. И, конечно, увидеть удивительных животных из разных стран. Цирк «Дзiва» продолжает удивлять!

Цирк «Дзiва» в Пинске будет расположен по адресу ул. Рокоссовского, 17 (стадион ДОСААФ). Стоимость билетов от 10 до 25 рублей, детям до 4-х лет бесплатно.

Телефон для справок: VELCOM (+375 ) 29-173-13-13.


Цирк «Дзiва» в Пинске представляет новую программу «Я люблю цирк!»: только с 1 по 8 июля

 
 
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Цирк «Дзiва» представляет в Пинске новую программу «Я люблю цирк!». Воздушные гимнасты, жонглеры, метатели ножей, акробаты, эквилибристы, аттракцион «Верблюды из...
 
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