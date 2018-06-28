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День Независимости в Пинске: программа праздника на 3 июля

29.06.2018 — Афиша | Варяг-пресс  
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День Независимости в Пинске: программа праздника на 3 июля

Во вторник, 3 июля, в Беларуси отмечают День Независимости. В Пинске в этот день запланированы митинг у комплекса освободителям Пинска, фестиваль-парад «Вышыванка», множество концертных мероприятий и акция «Споем гимн вместе!».

Программу празднования Дня Независимости в Пинске откроет митинг с возложением цветов у Мемориального комплекса освободителям Пинска в городском парке культуры и отдыха (11.00-11.50).

3 июля в Пинске впервые пройдет фестиваль-парад «Вышыванка». Направлено это мероприятие, в первую очередь, на популяризацию национальных традиций. Принять участие в нем могут все желающие, необходимо только быть в одежде или с аксессуарами с белорусским орнаментом. Шествие стартует от скульптуры Пинчука в 14.00 по ул. Ленина в направлении городского парка. Там состоится дефиле и фотосессия участников.

С 14.00 до 21.00 в городском парке пройдут концертные выступления городских творческих коллективов, продолжит которые молодежная дискотека (21.00 — 22.55).

Завершит праздничную программу Дня Независимости в Пинске патриотическая акция «Споем гимн вместе!» (22.55 -23.00).

День Независимости в Пинске: программа праздника на 3 июля

Фото Александр Шатохин.

 
 
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Во вторник, 3 июля, в Беларуси отмечают День Независимости. В Пинске в этот день запланированы митинг у комплекса освободителям Пинска, фестиваль-парад «Вышыванка»,...
 
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