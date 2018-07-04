«Человек-муравей и Оса»: с 5 июля в кинотеатре «Победа»

На новой кинонеделе, с 5 по 11 июля, поклонников фантастических фильмов киновселенной Marvel в кинотеатре «Победа» порадуют показом «сверхожидаемого» экшна «Человек-муравей и Оса», в котором зрители познакомятся с новой супергероиней (16+). Также в прокате в ближайшие дни – российская комедия «Ты водишь!» (16+), американская семейная анимация «Суперсемейка 2» (6+) и приключенческое фэнтези для детей «Джим Пуговка и машинист Лукас» (6+).

05.07. – четверг, 06.07. – пятница

14:10 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65 ВИП – 3,15

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

16:30 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА (16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

19:00 ТЫ ВОДИШЬ! (16+) 2D/комедия/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

21:00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА (16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

07.07. – суббота, 08. 07. – воскресенье

12:10 ДЖИМ ПУГОВКА и машинист Лукас (6+) 2D/фэнтези, приключения/ Германия

Цена билета /детский/ – 2,10, ВИП – 2,65.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

14:10 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

16:30 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА (16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

19:00 ТЫ ВОДИШЬ! (16+) 2D/комедия/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

21:00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА(16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 4,20, ВИП – 4,75, диван 2х5,80, модуль – 5,80.

09.07. – понедельник, 10. 07. – вторник, 11. 07. – среда

14:10 СУПЕРСЕМЕЙКА 2(6+) 3D/мультфильм/ США

Цена билета /детский/ – 2,65, ВИП – 3,15.

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

16:30 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА (16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

19:00 ТЫ ВОДИШЬ! (18+) 2D/комедия/ США

Цена билета – 3,15, ВИП – 3,70, диван 2х4,75, модуль – 4,75.

21:00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА(16+) 3D/фантастический боевик/ США

Цена билета – 3,70, ВИП – 4,20, диван 2х5,30, модуль – 5,30.

В расписании возможны изменения (возможно изменение цен). Тел. для справок: 65-96-55 (с 12:00 до 21:30), 1-91.