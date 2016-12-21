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Председатель правления Bosch Фолькмар Деннер: «Современные автомобили скоро станут вчерашним днем»
21.12.2016 10:21 — Новости Авто | 21.by - Новости
В ближайшем будущем деловые поездки кардинально изменятся. Представьте, что вы отправляетесь, например, в Лондон, и буквально на подъезде к аэропорту обнаруживаете, что именно в этот момент к вам пришел курьер. Пообщавшись с ним по видеосвязи, вы с панели управления отправляете команду и открываете курьеру дверь. Приехав в аэропорт, отправляете машину самостоятельно искать место для парковки, а сами спешите пройти досмотр на безопасность. После приземления в Лондоне вы получаете сообщение о заторах на дорогах и сразу же предложение альтернативного способа добраться до города: поездом до Риджентс Парк, где вас ожидает взятый на прокат электромобиль.
Подключение автомобиля будущего к Интернету позволит не только слушать музыку, но и превратит авто в персонального ассистента. По мере развития технологий водитель и вовсе может стать пассажиром по собственному желанию и необходимости, доверив управление автомобилем системе автономного вождения. «Автомобиль станет еще одной средой обитания человека, помимо офиса и дома», – отмечает Деннер.
«Мы предлагаем решения, которые выходят за пределы автомобильной отрасли», – говорит Деннер. Мобильные беспроводные ассистенты раскроют безграничные возможности: в рамках проекта moveBW компания Bosch разработает приложение «мобильный ассистент», которое позволит водителям Штутгарта планировать свой маршрут и использовать различные транспортные средства, включая велосипед, поезд и автобус. Особенность проекта заключается в том, что с помощью единого приложения можно будет планировать, резервировать и оплачивать поездку.
По мнению Деннера, сетевые решения открывают больше возможностей, чем обычное путешествие из пункта А в пункт Б. «Мы не просто проводим переоценку возможностей технологий, мы объединяем различные места обитания людей», – дополняет он. Деннер видит дополнительную выгоду в подключении автомобилей к «умному» дому. «Bosch объединяет возможности сетевого подключения и «умные» технологии. Мы не только предлагаем наиболее удобный вариант достижения пункта назначения, но и помогаем экономить время», – говорит Деннер. В будущем, например, не понадобится тратить время дома в ожидании курьера: благодаря подключению к «умному» дому можно пообщаться с ним по видеосвязи прямо из автомобиля и принять посылку.
«Интернет вещей» – это тренд, который выходит за рамки решений для автомобилей. Bosch – одна из немногих компаний, которая предлагает все составляющие «Интернета вещей» – датчики, программное обеспечение, обслуживание, собственный облачный сервис IoT – из одного источника. «Bosch уже занимает ведущие позиции по всем ключевым аспектам «Интернета вещей» и продолжит развивать такую тенденцию в будущем», – добавил Деннер.
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В ближайшем будущем деловые поездки кардинально изменятся.
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