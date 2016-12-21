В ближайшем будущем деловые поездки кардинально изменятся. Представьте, что вы отправляетесь, например, в Лондон, и буквально на подъезде к аэропорту обнаруживаете, что именно в этот момент к вам пришел курьер. Пообщавшись с ним по видеосвязи, вы с панели управления отправляете команду и открываете курьеру дверь. Приехав в аэропорт, отправляете машину самостоятельно искать место для парковки, а сами спешите пройти досмотр на безопасность. После приземления в Лондоне вы получаете сообщение о заторах на дорогах и сразу же предложение альтернативного способа добраться до города: поездом до Риджентс Парк, где вас ожидает взятый на прокат электромобиль.



Такую концепцию деловой поездки в эру мобильных технологий представил доктор Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH, на конгрессе Automobilwoche в Берлине. Ожидается, что с 2017 по 2022 год количество подключенных к сети автомобилей будет ежегодно увеличиваться приблизительно на 25%. Уже через несколько лет автомобили станут неотъемлемой составляющей «Интернета вещей» (IoT) и будут подключены к другим видам транспорта, а также к «умному» дому. «Автомобиль в его нынешнем виде скоро станет историей, – говорит д-р Деннер. – Сегодня мы используем Интернет для бронирования гостиницы, а уже совсем скоро с его помощью будем управлять автомобилем». Для этого необходимо, чтобы легковые автомобили стали частью интегрированных решений, включая общественный транспорт и городскую инфраструктуру. «Всего через несколько лет весь транспорт будет объединен в единую сеть», – заявляет Деннер. Сегодня большинство автомобилистов полагаются на собственный транспорт, но в ближайшем будущем мы увидим значительное изменение и смещение фокуса в сторону наиболее оптимального способа перемещения. Деннер выделяет три стадии развития и достижения таких целей.



Первая стадия: сетевые решения начинаются за рулем

Уже сегодня практически все новые автомобили в Германии оснащены веб-интерфейсом. Информация о трафике в реальном времени, служба экстренной связи eCall, стриминг музыки – все это требует доступа к сети Интернет. Bosch «подключает» автомобили двумя способами. Во-первых, путем интегрирования смартфонов, когда всеми его приложениями можно безопасно пользоваться во время вождения. Во-вторых, путем установки блоков связи. В результате водители «подключенных» автомобилей могут использовать информационно-развлекательные системы для получения как информационного, так и развлекательного контента в режиме реального времени.

Подключение автомобиля будущего к Интернету позволит не только слушать музыку, но и превратит авто в персонального ассистента. По мере развития технологий водитель и вовсе может стать пассажиром по собственному желанию и необходимости, доверив управление автомобилем системе автономного вождения. «Автомобиль станет еще одной средой обитания человека, помимо офиса и дома», – отмечает Деннер.



Вторая стадия: сетевые технологии выйдут за пределы автомобиля

Технологии подключения распространяются и за пределы автомобилей: общественный транспорт и автопрокатные службы также поддерживают новшества. В рамках проекта Stuttgart Services компания Bosch знакомит с концепцией будущего, предлагая программное обеспечение, объединяющее различные виды транспорта. Карта, оснащенная чипом, дает возможность ее обладателю арендовать автомобиль, велосипед, проехать в автобусе, а также воспользоваться бассейном или библиотекой.

«Мы предлагаем решения, которые выходят за пределы автомобильной отрасли», – говорит Деннер. Мобильные беспроводные ассистенты раскроют безграничные возможности: в рамках проекта moveBW компания Bosch разработает приложение «мобильный ассистент», которое позволит водителям Штутгарта планировать свой маршрут и использовать различные транспортные средства, включая велосипед, поезд и автобус. Особенность проекта заключается в том, что с помощью единого приложения можно будет планировать, резервировать и оплачивать поездку.



Третья стадия: «Интернет вещей» объединяет сетевые технологии для автомобилей, «умные» дома и города

По мнению Деннера, сетевые решения открывают больше возможностей, чем обычное путешествие из пункта А в пункт Б. «Мы не просто проводим переоценку возможностей технологий, мы объединяем различные места обитания людей», – дополняет он. Деннер видит дополнительную выгоду в подключении автомобилей к «умному» дому. «Bosch объединяет возможности сетевого подключения и «умные» технологии. Мы не только предлагаем наиболее удобный вариант достижения пункта назначения, но и помогаем экономить время», – говорит Деннер. В будущем, например, не понадобится тратить время дома в ожидании курьера: благодаря подключению к «умному» дому можно пообщаться с ним по видеосвязи прямо из автомобиля и принять посылку.

«Интернет вещей» – это тренд, который выходит за рамки решений для автомобилей. Bosch – одна из немногих компаний, которая предлагает все составляющие «Интернета вещей» – датчики, программное обеспечение, обслуживание, собственный облачный сервис IoT – из одного источника. «Bosch уже занимает ведущие позиции по всем ключевым аспектам «Интернета вещей» и продолжит развивать такую тенденцию в будущем», – добавил Деннер.



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