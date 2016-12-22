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Когда закончится реконструкция основных улиц в Пинске?

23.12.2016 10:51 — Новости Авто | Tut.by  
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Улицы Первомайская и Брестская в предыдущие годы были подвергнуты частичной реконструкции. Когда эти работы завершатся?


Председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик на недавней пресс-конференции так ответил на этот вопрос:

— Источником реконструкции этих улиц является дорожный фонд, который пополняется всеми автолюбителями. Нашему городу везет, так как все средства, уплаченные в республиканский дорожный фонд пинчанами, возвращаются назад к нам, что нехарактерно для других городов страны. Сейчас утверждается план на 2017 год, и мы пока не знаем, сколько денег получим от государства в будущем году, но очень рассчитываем продолжить работы по реконструкции улицы Первомайской, — констатировал руководитель Пинска.

Что касается улицы Брестской, то, по словам Андрея Мулярчика, 23 декабря на сессии горсовета будет рассматриваться вопрос о бюджете города, в котором отдельной строкой будет прописано финансирование проекта реконструкции этой дорожной артерии. То есть проект подготовят в 2017 году, а строительство будет вестись по мере поступления финансов.

За 2014 и 2015 годы пинчане (физические лица и организации) перечислили в республиканский бюджет в качестве государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении 58,6 миллиардов неденоминированных рублей. За эти же два года из республиканского дорожного фонда Пинску выделено 63,7 миллиарда рублей, которые разрешено использовать только на дороги республиканского значения и транзитные улицы в городах. Благодаря этому, в городе выполнена реконструкция части улицы Брестской и улицы Белова-Первомайской.

 
 
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За два года из республиканского дорожного фонда Пинску выделено 63,7 миллиарда рублей, которые разрешено использовать только на дороги республиканского значения.

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