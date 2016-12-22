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Когда закончится реконструкция основных улиц в Пинске?
23.12.2016 10:51 — Новости Авто | Tut.by
Улицы Первомайская и Брестская в предыдущие годы были подвергнуты частичной реконструкции. Когда эти работы завершатся?
Председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик на недавней пресс-конференции так ответил на этот вопрос:
— Источником реконструкции этих улиц является дорожный фонд, который пополняется всеми автолюбителями. Нашему городу везет, так как все средства, уплаченные в республиканский дорожный фонд пинчанами, возвращаются назад к нам, что нехарактерно для других городов страны. Сейчас утверждается план на 2017 год, и мы пока не знаем, сколько денег получим от государства в будущем году, но очень рассчитываем продолжить работы по реконструкции улицы Первомайской, — констатировал руководитель Пинска.
Что касается улицы Брестской, то, по словам Андрея Мулярчика, 23 декабря на сессии горсовета будет рассматриваться вопрос о бюджете города, в котором отдельной строкой будет прописано финансирование проекта реконструкции этой дорожной артерии. То есть проект подготовят в 2017 году, а строительство будет вестись по мере поступления финансов.
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За два года из республиканского дорожного фонда Пинску выделено 63,7 миллиарда рублей, которые разрешено использовать только на дороги республиканского значения.
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