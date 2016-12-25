Системы Bosch для обеспечения безопасности вождения мотоцикла, доступа к актуальной информации и развлекательному контенту станут залогом успеха компании на выставке CES 2017. Накануне выставкипродукты Bosch для мотоциклов получили три награды CES Innovation Awards. Информационная система для водителей, сменившая привычную приборную панель, завоевала премиюсразу вдвух категориях – «Аудио/Видео» и «Интеллектуальные системы для транспортных средств». Кроме того, подключенная система безопасности для небольших мотоциклов и скутеров тоже стала лауреатом премии в категории «Интеллектуальные системы для транспорта».«Благодаря новымрешениями возможностям беспроводного подключения Boschмотоциклы становятся более безопасными и доступными для потребителя», – говорит Манфред Баден (Manfred Baden), глава подразделения автомобильных мультимедийных технологий (Car Multimedia) Robert Bosch GmbH.



Информация и доступ к развлечениям – на одном дисплее

Информационная система для водителей – комплексная система подключения –объединяет все приборы мотоцикла на едином дисплее, в том числепозволяет управлять функциями смартфона. Преимуществосистемы заключается в том, что она автоматически адаптирует дисплей к текущимусловиям. Это означает, чтоводитель видит на дисплее только необходимую, актуальную на данный момент информацию. Такое новшество минимизируетриск переключения внимания водителя и повышает безопасность на дорогах. Так, например, на высоких скоростях на экране отображается толькопоказатели скорости и уведомления о возможных авариях. Информация на дисплеелегкочитается при любых погодных условиях, даже при прямомсолнечном светесохраняется высокая четкость цвета и контраст. В темное же время суток дисплей не отбрасывает блики и не ослепляет водителя. Кроме того, дисплей работает даже в дождливую погоду.



С помощью информационной системы на руле можно управлять всеми основными функциями смартфона, включая ответ на входящий звонок или проигрывание музыки. При этом необходимость прямого контакта с устройством полностью отпадает. После одноразовой настройки система моментально синхронизируетсясосмартфоном и наушниками на шлеме с помощью Bluetooth.



Улучшенная безопасность – сохранение жизни участников дорожного движения

Беспроводное решение для обеспечения безопасности, также известное как блок реагирования при наклоне (Leanconnectivityunit),синхронизирует смартфон сблоком управления мотоциклов или скутеров через Bluetooth. Продукт был разработан в Индии в соответствииспотребностями пользователейазиатского и тихоокеанского региона. Такие системы управления тормозами, какABSи MSC, здесьпока редкость.Поэтомуколичествоаварий с участием двухколесного транспорта продолжает расти. Например, анализ дорожных происшествий в Индонезии и Таиланде показал, что ежегодно около 21 тыс.человек погибает в авариях. По этой причине,начиная с 2018 года,Индия первой из стран региона введет обязательную установкусистемы ABS на всех типах мотоциклов.



Основными элементами системы являются блок дистанционного управления на руле транспортного средства, блок для соединения со смартфоном и соответствующее приложение. В чрезвычайной ситуации, например,при падении водителя мотоцикла или скутера с транспортного средства, приложение автоматически направит текстовое сообщение с координатами происшествия на предварительно установленный контактный номер.Водитель также может осуществить экстренный вызов на этот номер при возникновениилюбойугрозы безопасностина дороге. Сообщение повторяется через определенный интервал и передает информацию оместонахождении транспортного средства. Система также позволяетводителю разблокировать транспортное средство с помощью мобильного телефона. Водитель может предоставить «ключ» другим членам семьи и открыть им доступ к пользованию транспортным средством. Кроме того, ситема позволяетуправлять функциями смартфона и автоматически отклонять входящие звонки во времядвижения.



Спонсор премии за инновационные решения CES Innovation Awards – Ассоциация потребителей техники (CTATM), которая ежегоднонаграждает лучшиетовары до официального начала выставкиCES. Награды CES Innovation Awardsполучают компании в 28 странах всего мира. Кроме систем для мотоциклов, премиюв категории «Инновационные приборы для дома» получила новая линейка высокоэффективных и «умных»газовых нагревателей конденсированной воды для жилых и коммерческих зданий. В 2016 году компания Bosch уже отмеченанаградой CES Innovation Award за сенсорный экран neoSense.



На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Bosch покажет, как «Интернет вещей» превращаетдомашнюю и другую технику в персональных помощников. Беспроводные технологии помогаютпользователям во всех сферах: повышают мобильность, улучшают качество жизни в городах будущего, делают дома более «умными», а систему здравоохранения более эффективной и целостной. Уже пятый год подряд Boschпрезентует на выставке CES расширенное портфолио комплексных решений, улучшающих жизнь потребителей.



64 В блог