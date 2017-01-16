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Девочка, родившаяся в российской тюрьме, стала морпехом США
17.01.2017 13:30 — Новости Авто | Tut.by
Мария Дауме (Maria Daume) стала одной из первых девушек, принятых в ряды корпуса морской пехоты США,
Спустя некоторое время мать девочки умерла в тюрьме, и Марию отдали в детский дом. В четырехлетнем возрасте ее усыновили родители из США.
В Америке из-за постоянных насмешек в школе девочка увлеклась боевыми единоборствами. В 12 лет она заинтересовалась службой в корпусе морской пехоты США, пообщавшись с рекрутерами-морпехами на одном из мероприятий.
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Повзрослев, девушка успешно закончила курс обучения. На курсе Марии учились всего четыре девушки, включая ее саму. Позже она была зачислена во взвод 4001. В будущем Мария планирует продолжить обучение в Школе морской пехоты и сражаться против «Исламского государства».
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В четырехлетнем возрасте ее усыновили родители из США.
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