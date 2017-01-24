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От магнето – до системы впрыска воды: знаковые изобретения Bosch для бензинового двигателя
25.01.2017 14:14 — Новости Авто | 21.by
Хотя компания Bosch сама никогда не производила автомобили, без ее изобретений трудно представить себе современный автомобиль.Именно инженеры и конструкторы Bosch разработали и внедрили в серийное производство хорошо знакомые любому автомобилисту компоненты, в том числе свечи зажигания и саму систему зажигания, электрический топливный насос, датчик кислорода (лямбда-зонд) и многое другое. И даже система непосредственного бензинового впрыска, серийно применяемая в автомобилях, тоже разработана Bosch. А разработка установки зажигания от магнето, собственно, положила начало превращению маленькой мастерской в значимого мирового игрока. Как дань уважения к судьбоносному изобретению стилизованное изображение магнето – прапрадедушки современной катушки зажигания – и сегодня красуется на логотипе Bosch.
От магнето до катушек зажигания
Оригинальные катушки зажигания Bosch гарантируют необходимое напряжение зажигания (согласованное с системой управления двигателем), продолжительную искру, лучшую отдачу двигателя, низкий расход топлива и снижение вредных выбросов. Сегодня продукция компании изготавливается из высококачественных материалов, обладающих высокой температурной и износостой костью. Совершенный технологический процесс производства обеспечивает долговечность изолятора, его прочность, компактность, а также высокую мощность зажигания и бесшумность работы готовых изделий.
Непосредственный бензиновый впрыск
На протяжении десятилетий компания Bosch продолжала развивать технологию непосредственного бензинового впрыска. Одним из ключевых инновационных решений стало использование лазера для выполнения отверстий в инжекторах, что позволяет им обеспечивать особо точное смесеобразование и более эффективное сгорание топлива с минимальным уровнем выбросов в атмосферу. В 2013 году за эту инновацию компании Bosch, Trumpf и Йенский университет получили самую престижную премию в области научных достижений в Германии – German Future Prize.
Топливные насосы
Следующей вехой в историиразвития технологий топливныхнасосов Bosch стал запуск впроизводство в 1985 годуцентробежного насоса. Этособытие ознаменовало конецмонополии роликового насоса.
Топливные насосы Bosch имеют современную конструкцию, которая используется с 1990-х годов. Это модульная конструкция, включающая успокоительный бачок, датчик уровня топлива, регулятор давления топлива. В отличие от ранее используемых магистральных насосов, погружные насосы менее подвержены коррозии и ударам, работают с меньшим нагревом и шумом.
Помимо самих насосов и погружных модулей в сборе, Bosch производит ремонтные комплекты, разработанные инженерами компании. Индивидуальные компоненты поставляются в разобранном виде в комплекте со всеми необходимыми креплениями и инструкциями. Такие комплекты позволяют установить более совершенный топливный насос Bosch вместо насоса другого производителя.
Датчик кислорода
Вода вместо бензина
Компания Bosch разработала систему, позволяющую сэкономить до 13% топлива за счет впрыска дополнительного количества воды. Перед тем как топливо воспламеняется, мелкодисперсная водяная пыль впрыскивается во впускной коллектор, охлаждая двигатель своим испарением. Экономия топлива, которую предлагает система, разработанная компанией Bosch, особенно ощутима в небольших трех- и четырехцилиндровых двигателях, наиболее распространённых в автомобилях средних размеров. Данная технология также позволяет увеличить мощность автомобильных двигателей.
Первым транспортным средством, которое демонстрирует инновационную систему водного впрыска, является трековый спорткар BMW M4 GTS.
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Хотя компания Bosch сама никогда не производила автомобили, без ее изобретений трудно представить себе современный автомобиль.
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