После продолжительного движения по шоссе на высокой скоростинаступает тревожный момент: за очередным поворотом внезапно начинается пробка. Достигнув места назначения, водитель вновь испытывает беспокойство, не обнаружив свободного места для парковкивозле дома или офиса. В наши дни такие неприятные моменты – часть повседневной жизни человека за рулем. Между тем не далее чем через десять летводители получат новые возможности.

Развитие систем автоматизированного вождения достигнет такого уровня, что человек за рулем сможет чувствовать себя спокойно в любой ситуации.Во время движения по шоссе идущие впереди автомобили будут отправлятьследующим участникам движения предупреждения о необходимости снизить скорость, а ваш собственный автомобиль будет заблаговременно сбрасывать газ, получив оповещение о потенциально опасной ситуации.В конце пути навигатор направит водителя на свободное место парковки. Более того, транспортные средства смогут парковаться без участия водителя. С внедрением в автомобилиИнтернет-технологий вышеописанное перестанет быть научной фантастикой и станет реальностью.

В исследовании «Connected Car Effect 2025» (пер. с англ.«Автомобили с сетевыми возможностями 2025»), проведенном Bosch в партнерстве с консалтинговой компанией Prognos, тенденции развития интеграции автомобилей в сеть рассматриваются применительно к транспортной сети США, Германии и крупнейших городов Китая. Согласно результатам исследования, системы безопасности автомобилей и облачные технологии помогут предотвратить около 260 тысяч фактов травматизма в результате несчастных случаев на дороге, уменьшить выбросы СО2 на 390 тысяч тонн и сэкономить водителям много часов свободного времени. «Автомобили будущего, интегрированные в сеть, будут реже попадать в аварии, экономнее расходовать топливо и приносить меньше беспокойства водителям», – сообщил доктор Дирк Хоайзель, член совета директоров Bosch, подытожив результаты модельных расчетов. Современные системы помощи и безопасности превратятся в источники данных

«Главными действующими лицами сетевой революции в автомобилестроении станут уже существующие системы комфорта и помощи водителю», – продолжает доктор Хоайзель. Согласно результатам модельных расчетов, к 2025 году электронная система курсовой устойчивости (ESP) войдет в оснащение до 90 % всех транспортных средств в трех странах, рассмотренных в нашем исследовании. Системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки будут установлены на сорока и более процентах автомобилей. Сетевые возможности станут доступны большинству автомобилей: к 2025 году функции смартфона появятся приблизительно у каждой второй информационно-развлекательной системы.

Увеличение количества систем и автомобилей с подключением к сети откроет новые возможности для участников дорожного движения. Датчики системы ESP станут источником данных об опасных участках гололеда впереди по ходу маршрута; камеры будут собирать данные об ограничениях скорости и участках с плохой видимостью из-за тумана. Широкое распространение получат Интернет-решения поиска свободного места для парковки. Функции информированияв режиме реального времени будут отслеживать параметры движения автомобиля и предупреждать водителя о выезде на полосу для встречного движения.

Факты результатов исследования «Автомобили с сетевыми возможностями 2025»

«Результаты нашего исследования показывают, что интеграция автомобилей в сеть будет иметь заметное влияние на каждого водителя в 2025 году», – отмечает доктор Хоайзель. В рамках исследования Bosch и Prognos произвели модельные расчеты для США, Китая и Германии. Ниже приведены основные выводы.

- Ежегодно в трех странах будет происходить на 260 тысяч меньше ДТП, повлекших травмы (в США – на 210 тысяч, в Китае – на 20 тысяч, в Германии – на 30 тысяч). Столько ДТП происходит каждые 2года в Берлине, столице Германии.

- На 350 тысяч человек (на 290 тысяч в США, на 25 тысяч в Китае и на 37 тысяч в Германии) уменьшится количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – для сравнения: это 12 лет без травм в результате ДТП в Лос-Анджелесе.

- Около 11 тысяч жизней будет спасено в результате действия интегрированных в сеть систем помощи водителю: 4 тысячи в США, 7 тысяч в Китае и 300 человек в Германии.

- Экономия до 4,3 млрд евро ожидается на выплатах компенсации материального ущерба. Это почти вдвое больше суммы, потраченной правительством Китая в 2016 году в рамках программы повышения качества воздуха в Пекине.

Сокращение выплат позволит страховым компаниям сэкономить значительные средства, фактически это означает снижение расходов на страхование для каждого владельца автомобиля. 3,6 млрд евро будет сэкономлено в США, 380 млн – в Китае и 450 млн – в Германии.

- Благодаря интеграции автомобилей в сеть выбросы СО2 снизятся почти на 400 тысяч тонн – приблизительно столько углекислого газа поглощают леса национального парка Шварцвальд в Германии в течение трех лет. Концепты муниципальных стоянок и активное управление парковочными местами позволят сократить пройденное автомобилями расстояние приблизительно на 380 млн километров. Одновременно с этим развитие технологий автоматизированного вождения даст дополнительную экономию топлива.

- Интернет-решения по поиску парковочных мест в США, Китае и Германии позволят сэкономить около 70 млн часов за рулем. Для сравнения это рабочее время приблизительно 40 тысяч сотрудников в течение года.

- До 31 часа свободного времени получат водители, совершающие дальние поездки (в среднем, в США водители тратят до 43 часов в год на движение по автомагистралям, в Китае – до 26 часов и в Германии – до 39,5 часов). Развитие технологий автоматизированного вождения и интеграция автомобилей в сеть позволят использовать до 80 % времени, проведенного за рулем, для других занятий: чтения, работы с электронной почтой, конференц-коллов и видеоконференций, просмотра фильмов. Активные водители, проезжающие около 40 тысяч километров в год, получат до 95 часов свободного времени во время поездок.

Bosch активно развивает сетевые возможности автомобилей Едва ли в мире есть другая компания, стремящаяся к развитию сетевых возможностей транспортных средств больше, чем Bosch. Компания разрабатывает решения для интеграции автомобилей в сеть, необходимые датчики и облачные технологии. В активе Bosch появляются многочисленные новые решения, основанные на средствах интуитивно понятного отображения и концепциях общего использования данных.

Методика исследований

В ходе исследования Bosch и Prognos изучили в общей сложности одиннадцать современных технологий, разработанных для легковых автомобилей, и оценили их влияние на дорожное движение в 2025 году в США, Германии и крупных городах Китая. «В ходе расчетов мы моделировали темпы интеграции новых технологий в оснащение легковых автомобилей», – объясняет эксперт по транспортным системам Prognos Стефан Критцингер. Модель основана на международных статистических данных о количестве транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий, на результатах текущих исследований и прогнозах Bosch и Prognos.

С 1959 года Prognos оказывает различные исследования и консультационные услуги по вопросам планируемого развития, в том числе для политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Основываясь на результатах анализа и обоснованных прогнозах, эксперты в Базеле, Берлине, Бремене, Брюсселе, Дюссельдорфе, Фрайбурге, Мюнхене и Штутгарте разрабатывают практические решения и стратегии развития для частных компаний, государственных служб и международных организаций.

39 В блог