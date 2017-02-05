Крупнейший производитель свечей зажигания на территории России, Энгельсский завод компании Bosch, представляет сайт ez-sparkplugs.com. На сайте представлена информация как для частных потребителей, так и для магазинов и СТО. Для владельцев автомобилей доступен онлайн-сервис подбора свечей по марке и модели автомобиля, сведения об особенностях торговых линеек ЭЗ, расшифровка маркировок свечей, данные о производстве и многое другое.

Магазинам и СТО дополнительно предоставлена информация о текущих акциях по закупке продукции, программе лояльности eXtra и списке официальных дилеров в различных регионах. Через форму обратной связи представителям компании можно задать любой интересующий вопрос.

«С запуском нового сайта как простыеавтолюбители, так и наши партнеры получили возможность централизованно получать нужную достоверную информацию о продукции ЭЗ на официальном ресурсе бренда. Благодаря простому интерфейсу каждый желающий может быстро найти нужную свечу зажигания для своего автомобиля.С помощью нового веб-ресурса мы сделали продукцию ЭЗ доступнее конечному потребителю и вышли на новый уровень клиентского обслуживания», – отметил Алексей Савельев, продукт-специалист по свечам зажигания.

Свечи зажигания, выпускаемые на заводе Boschв г. Энгельс, поставляются на конвейеры крупнейших российских автопроизводителей; значительная часть изготавливаемой продукции идет на экспорт. Свечи ЭЗ установлены в двигателепрактически каждого автомобиля, сходящего с конвейера отечественных производителей. Кроме того, они подходят для широкого спектра автомобилей иностранного производства.С запуском нового онлайн-сервиса проверить применимость свечей ЭЗ легко и просто, достаточно указать лишь марку, модель и наименование двигателя.

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