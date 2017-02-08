﻿ 5 причин купить автомобильные запчасти в интернет-магазине «S-turbo»*. 21.by
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5 причин купить автомобильные запчасти в интернет-магазине «S-turbo»*

08.02.2017 09:19 — Новости Авто | 21.by  
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5 причин купить автомобильные запчасти в интернет-магазине «S-turbo»*Часто приходится покупать запчасти для автомобиля? Возникают сложности при выборе продавца? Не знаете, где покупка будет выгоднее всего? Интернет-магазин «S-turbo» – это то место, где вы найдёте абсолютно любую деталь для вашего авто и сможете приобрести её на самых выгодных условиях!

Не секрет, что в условиях жёсткой конкуренции и перенасыщенности рынка найти по-настоящему качественный товар достаточно сложно. Есть как минимум два варианта развития событий: вы либо тратите время на поиски наиболее выгодного предложения, либо полагаетесь на отзывы знакомых и обращаетесь к тому же продавцу, что и они.

Если компания нацелена на реализацию качественных и надёжных автозапчастей – кузовных, оптики, для тюнинга и др. – любой из существующих вариантов поиска приведёт покупателя к ней. И интернет-магазин «S-Turbo» является хорошим тому подтверждением.

Что вы найдёте в наших каталогах
Запчасти, которые мы реализуем на протяжении многих лет, представлены ведущими европейскими и мировыми брендами, прочно занимающими лидирующие позиции на рынке автозапчастей. Среди них – AP, Signeda, Klokkerholm, TYG, TUC и другие.

Наша продукция это:
-    штатная и тюнинг оптика;
-    детали кузова;
-    тюнинг-запчасти (бамперы, решётки радиатора, накладки и др.);
-    детали выхлопной системы (глушители, насадки на глушитель);
-    автомобильные аксессуары (автолампы, домкраты, щётки стеклоочистителя).

Мы сотрудничаем только с надёжными и ответственными производителями, качество продукции которых не вызывает никаких сомнений и не нуждается в дополнительной проверке.

5 преимуществ сотрудничества с нами
-    мы предлагаем выгодные условия доставки по Беларуси. Доставка заказа может осуществляться курьером, почтовым отправлением. Также вы можете забрать заказ самостоятельно;
-    вы получаете гарантию и возможность возврата. Вся продукция имеет соответствие национальным и международным стандартам качества и может быть возвращена или обменена в течение 14 дней;
-    у нас налаженная система работы с поставщиками. Это значит, что у вас всегда будет большой выбор и самые выгодные условия покупки, а также то, что товар всегда есть в наличии на складе;
-    вы можете выбрать любой удобный способ оплаты. Оплатить покупку можно наличными курьеру, на почте в момент получения, в банке. Юридические лица могут использовать безналичный расчёт;
-    доступные цены. Работа с поставщиками напрямую позволяет формировать наиболее оптимальную ценовую политику.

Хотите приобрести запчасти в интернет-магазине «S-turbo»?

Свяжитесь с нами:
-    8 029 530-22-99;
-    8 044 530-22-99;
-    info@s-turbo.by.

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  • 5 причин купить автомобильные запчасти в интернет-магазине «S-turbo»* 09:19, 21.by
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