Современные автомобили становятся все более удобными: при нажатии лишь одной кнопки бесшумно открываются окна, люк на крыше и дверь багажника, включаются стеклоочистители, настраивается положение сидений, руля и зеркал заднего вида, создается оптимальная температура в салоне. Все эти функции обеспечивают маленькие помощники – электромоторы (электроприводы) разной мощности, о существовании которых автомобилист порой и не задумывается. Между тем, в каждом автомобиле работает от 10 до 115 электроприводов. Легкие, компактные, моторы действуют быстро и бесшумно. Компания Bosch, как ведущий разработчик и инноватор в области электрики и электроники для автомобилей, уже более 100 лет производит электроприводы для широкого спектра транспортных средств, от спортивных моделей до тяжелой спецтехники. Они установлены в легковых, грузовых автомобилях, микроавтобусах, моделях класса «люкс». Электромоторами Bosch оснащаются также такие экологичные транспортные средства, как eScooters и eBikes.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу электродвигатели Bosch эффективно используются для обеспечения высокого уровня комфорта в автомобиле. За последние пять лет все инновации, связанные с комфорт-электроникой, шли в направлении снижения веса, габаритов электроприводов и повышения эффективности их работы. Так, например, разработанный в 2013 году вентилятор мотора на 70% эффективнее предыдущей модели, а привод для открывания багажника, запущенный в производство в 2014 году, на 1 кг легче предшественника.

Электроприводы для обеспечения комфорта и климат-комфорта Современные электроприводы комфорта и климат-контроля обладают компактными размерами, малым весом, низким уровнем шума и вибраций. К тому же, они надежны и экономичны, поэтому широко используются для поставок на конвейеры автопроизводителей.

Электроприводы вентилятора салонного микроклимата обладают высокой эффективностью. Они устойчивы к воздействию окружающей среды, имеют компактный дизайн, расширенные диагностические функции и улучшенную удельную мощность. Модуль климатической системы оснащен встроенным блоком управления и соответствует требованиям ЕС по энергоэффективности.

Высокопроизводительные системы стеклоочистки Bosch обеспечивают четкость обзора при любых погодных условиях, что способствует повышению безопасности вождения. Электроприводы стеклоочистителей предназначены для различных размеров ветрового стекла. Bosch также является одним из лидирующих производителей щеток стеклоочистителей, что позволяет предлагать комплексные решения.

Реверсивный электропривод щеток относится к последнему поколению моторов. Он имеет индивидуальные настройки реверса и профили скорости, регулирует частоту работы щеток в зависимости от скорости движения автомобиля и погодных условий. Обеспечивает максимальную площадь очистки, снижение уровня шума. Привод щеток стеклоочистителя заднего стекла отличается компактными размерами, низким уровнем шума, удобством монтажа в ограниченном пространстве.

Электроприводы охлаждающих систем двигателя

Вентиляторы с электромотором Bosch входят в охлаждающую систему двигателя, обеспечивая своевременное охлаждение двигателей легковых и спортивных автомобилей. Легкие и компактные, эти электродвигатели обладают высокой эффективностью и экологичностью, помогая экономить топливо и снижая выбросы выхлопных газов.

Электронасосы охлаждающей жидкости широко используются при установке дополнительных обогревателей салона.

Грузовая программа

Грузовой транспорт предъявляет особые требования к надежности компонентов. Электромоторы Bosch серийно применяются как для систем вентиляции и обогрева салона, так и для системы охлаждения двигателя. Большинство автопроизводителей большегрузной техники такие, как MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, устанавливают на свои автомобили продукцию Bosch. При ремонте и замене комплектующих очень важно использовать подлинные запчасти Bosch.

Они обладают длительным сроком службы и позволяют избежать расходов, связанных с дорогостоящей повторной разборкой салона для замены компонентов. В то же время компоненты Boschотличаются от оригинальных доступными ценами, давая возможность выбора новой детали вместо установки дешевого б/у компонента.

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