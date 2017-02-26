Задолго до начала очередного сезона мировых гоночных серий тысячи инженеров из разных команд разрабатывали и тестировали новые компоненты для автомобилей. Сезон 2017 года бросает новые вызовы командам, пилотам и машинам, испытывающим экстремальные нагрузки во время гонок. Инженеры большинства гоночных серий по всему миру выбирают свечи зажигания Bosch. Выбор подкреплен более чем столетним опытомсотрудничества компании с ведущимиавтопроизводителями и гоночными командами. Высочайший уровень характеристик и непревзойденная надежность – вот причины популярности свечей зажигания Bosch как в автоспорте, так и в серийных автомобилях.

Опыт Bosch – гарантия надежной работы двигателя Система зажигания с высоковольтныммагнето, оснащенным свечами зажигания,была запатентованакомпанией Bosch в 1902 году. А всего год спустя свечи Boschдобились первого успеха в мире автогонок. Бельгийский гонщик Камиль Женатци выиграл кубок Гордона Беннетта в Ирландии на 60-сильном Mercedes, оснащенным новой системой зажигания от Bosch. С тех компания остается одним из крупнейших поставщиков свечей зажигания для гоночных автомобилей самых разных мировых серий. Компания Bosch добилась такого успеха благодаря технологиям и тому, что многие свечи для автоспорта делаются по индивидуальным заказам. Среди постоянных клиентов компании –команды формульных и кузовных гонок, различных соревнований на выносливость, участники ралли и ралли-рейдов. Для самых крупных мировых серий каждыйгоночный сезон проектируются новые свечи зажигания. В год инженеры Bosch разрабатывают около 400 типов новых свечей специально для гонок.

Различные виды соревнований и экстремальные условия работы – это прекрасная тестовая лаборатория для новейших разработок.Свечи зажигания Bosch – это передовые технологии в каждом компоненте. После исследований и тестов гоночные технологии переходят в массовое производство. Быть лидером в автоспорте – значит быть готовым к новым требованиям автомобильного рынка в будущем.

Разработки для автоспорта применяются в серийном производстве Не менее 1 200 разных типов свечей Boschвыпускается серийно с использованием технологий, протестированных и испытанных как в лабораториях, так и в гонках.Среди разработок Bosch для автоспорта, ставших стандартом для серийного производства – свечи с платиной, свечи с диаметром резьбы М10, новая конструкция контактного колпачка.

Впервые сплав из платины был применен Bosch в 1970 г. на 24-часовых гонках в Ле-Мане на автомобиле Porsche 917, выигравшем соревнования на выносливость без единой поломки. С 1983 г. Bosch использует драгметаллы для серийного производства свечей.

Компания традиционно определяет важные тренды разработок и производства новых свечей. Они заложили основу для развития мощных, экономичных и экологически безвредных двигателей. По сей день ведущие производители автомобилей продолжают использовать свечи зажигания Bosch в качестве оригинального оборудования.

Компания определила современные тренды, которые используются припроизводстве свечей.Во-первых, уменьшаются размеры свечей и для автоспорта, и для серийного производства. Так, в последние годы на моторах для гоночных машин устанавливались свечи с посадочным диаметром резьбы M10 и M8, что повлекло появлением в серийном производстве свечей M12 и M10.Во-вторых, улучшаются характеристики. Основное направление – это использование более совершенных материалов и изменение конструкции свечи. Так, были созданынаправленный боковой электрод для улучшенного воспламенения и центральный электрод с драгметаллом, установленный с использованием технологии 360-градусной лазерной сварки. Меняется форма корпуса и изолятора свечи, используется высококачественная керамика для улучшения диэлектрических свойств.Без современных свечей были бы невозможнымногие тренды в разработке и производстве массовых двигателей: непосредственный впрыск топлива, уменьшение размеров и объема двигателя, гибридные установки, снижение расхода топлива, экологичность, простота, надежность.

Серийные свечи Bosch обеспечивают высокую эффективность, стабильность и качество, повышенную износостойкость. Самые современные из них выдерживают напряжение более 45 кВ, а срок их службы – в 3-4 раза больше чем у обычных свечей зажигания.

Вот уже 115 лет победители выбирают Bosch!

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