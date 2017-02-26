Сеть Бош Сервис в Беларуси завершила 2016 год стабильным ростом показателей по качественным параметрам обслуживания клиентов. Средняя оценка в рамках проведенных аудитов качества составила 90,4%. Оценка по итогам сервис-тестов, проведенных среди партнеров Бош Авто Сервис, составила 77,4%, а среди СТО, входящих в Бош Дизель Центр, – 89,8%. Итоговый средний показатель качества по сети Бош Сервис составил 85%.

«Главное, на чем были сосредоточены усилия сети Бош Сервис в Беларуси в 2016 году, – рост качественных показателей. Сегодня можно констатировать, что по такому параметру, как средний показатель качества по сети, Беларусь находится в числе лидеров в своем регионе. По итогам 2016 года он составил 85%. Нам удалось значительно улучшить собственные достижения прошлых лет», – отмечает Дмитрий Скакун, эксперт по развитию сервисных концепций БошСервис в Беларуси.

Стоит отметить, что аудит качества обслуживания в сети Бош Сервис осуществляется независимыми экспертами методом «тайного покупателя». Для его проведения используется автомобиль, в котором заложены пять различных неисправностей и ошибок, выявление и устранение которых специалистами того или иного автосервиса является необходимым условием для успешного прохождения аудита.Кроме того, в ходе исследования проверяется процесс обслуживания клиентов на всех этапах взаимодействия.

Несомненное влияние на рост показателей качества оказала активная работа в рамках программы обучения сотрудников партнеров Сети Бош Сервис в Учебном центре Boschв Минске. За год ее участниками стали 158 специалистов:механики, диагносты, мастера-консультанты и руководители станций.

В 2016 году компания уделяла много внимания дальнейшему развитию системы гарантийного обслуживания своих клиентов. Сегодня гарантия на запасные части производства Boschсоставляет 12 месяцев и доступна не только в столице, но и во всех областных городах Беларуси: гарантийные Авто Бош Сервисы работают в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Для большего комфорта пользователей запущен сайт www.boschcarservice.by, с помощью которого можно не только найти ближайший гарантийный Бош Сервис, но и записаться на обслуживание в онлайн-режиме.

К настоящему моменту сеть БошСервис объединяет 32 СТО, из них 2 БошДизельСервиса,3 БошДизельЦентра, 27 Бош Авто Сервисов.

Кроме того, в 2016 году продолжился рост количества партнерских станций по программе Бош Модуль. Сегодня она объединяет57 партнеров.

В 2017 году сеть Бош Сервис продолжит расширение географии своего присутствия в различных населенных пунктах Беларуси – в том числе за счет привлечения партнеров в небольших городах. Приоритетными направлениями по-прежнему останутся качество сервиса, повышение квалификации сотрудников и стандартов обслуживания клиентов в сети Бош Сервис.

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