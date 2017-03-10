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На границе с Литвой ожидаются автомобильные очереди: у литовской стороны технические проблемы

11.03.2017 14:33 — Новости Авто | Tut.by  
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На границе с Литвой 11 марта ожидаются автомобильные очереди, сообщили в Госпогранкомитете.

— По поступившей от Литвы информации, в литовской части пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» есть технические проблемы с функционированием компьютерных информационных систем.

Можно предположить, что это вызовет затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву в этом пункте пропуска.

ГПК просит белорусов учитывать эту информацию при планировании поездок.

О восстановлении пропускной способности погранперехода TUT.BY сразу же сообщит.

 
 
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О восстановлении пропускной способности погранперехода TUT.BY сразу же сообщит.

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