На границе с Литвой 11 марта ожидаются автомобильные очереди, сообщили в Госпогранкомитете .

— По поступившей от Литвы информации, в литовской части пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» есть технические проблемы с функционированием компьютерных информационных систем.

Можно предположить, что это вызовет затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву в этом пункте пропуска.

ГПК просит белорусов учитывать эту информацию при планировании поездок.

О восстановлении пропускной способности погранперехода TUT.BY сразу же сообщит.