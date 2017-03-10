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На границе с Литвой ожидаются автомобильные очереди: у литовской стороны технические проблемы
11.03.2017 14:33 — Новости Авто | Tut.by
На границе с Литвой 11 марта ожидаются автомобильные очереди, сообщили в
— По поступившей от Литвы информации, в литовской части пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» есть технические проблемы с функционированием компьютерных информационных систем.
Можно предположить, что это вызовет затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву в этом пункте пропуска.
ГПК просит белорусов учитывать эту информацию при планировании поездок.
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