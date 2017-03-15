Сеть Бош Сервис продолжает работу по расширению своего присутствия на белорусском рынке. 10 марта 2017 года авторизованная станция технического обслуживания Бош Сервис появилась в Калинковичах. Ею стала СТО «Модуль авто».

Вхождение в международную партнерскую сеть станций технического обслуживания автомобилей Бош Авто Сервис означает готовность СТО «Модуль авто» обеспечить своим клиентам сервис в соответствии с высочайшими мировыми стандартами качества в области ремонта и диагностики автомобилей. Станция располагает пятью рабочими постами, а также собственным шиномонтажом. Все ключевые операции – в частности, диагностика двигателей, электронных систем и ходовой части – осуществляется на оборудовании Bosch. Так, в распоряжении СТО «Модуль Авто» имеется комплекс для диагностики электронных систем легковых автомобилей и коммерческой техники Bosch KTS 540, модуль для моторной диагностики Bosch FSA 720, тестер аккумуляторов Bosch BAT 110 и трехмерный стенд анализа геометрии ходовой части Bosch FWA 4630.

СТО «Модуль авто» ведет свою деятельность с 1 сентября 2015 г. Важную роль в его открытии сыграло ООО «МНПЗ плюс». С середины 2016 г. была начата работа по вхождению СТО «Модуль Авто» в число партнеров сети Бош Авто Сервис. Комплекс необходимых мероприятий включал обучение персонала работе по стандартам сети Бош Авто Сервис, прохождение аудита качества и ряд других.

Начальник СТО «Модуль Авто» Денис Махнач: «Нашему предприятию пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы доказать свою готовность стать частью сети Бош Авто Сервис. Но зато сегодня мы с гордостью и удовлетворением представляем вам результаты. Благодаря сотрудничеству с Бош Авто Сервис услуги, соответствующие высочайшим стандартам качества, стали доступны и жителям Калинкович, которые, я надеюсь, по достоинству оценят произошедшие изменения», – отметил Денис.

Эксперт по развитию сервисных концепций Bosch в Республике Беларусь Дмитрий Скакун: «Мы рады приветствовать пополнение в семье Бош Авто Сервис в лице СТО «Модуль Авто». Для нас по-настоящему важно, чтобы потребитель, где бы он ни находился — в Беларуси или любой другой стране мира, в Минске или в Калинковичах, — мог быть уверен, что качество обслуживания в любом случае будет соответствовать не только его ожиданиям, но и единым стандартам. Вот почему сеть Бош Авто Сервис будет расширяться и расти сегодня и в будущем».

Бош Сервис – одна из крупнейших сетей независимых СТО во всем мире, а также самая популярная сеть СТО в Европе.Международная партнерская сеть станций технического обслуживания автомобилей Бош Сервис работает по высочайшим мировым стандартам в области ремонта и диагностики автомобилей.

Сеть автосервисов, созданная концерном BOSCH еще в 1921 году, в настоящее время представляет собой крупнейшую сеть станций технического обслуживания в мире. В прошлом году она отметила свое 95-летие и сейчас насчитывает более 17 тысяч партнерских станций более чем в 150 странах мира. Все СТО сети Бош Сервис систематически проходят сертификацию и стремятся постоянно повышатьстандарты по обеспечению качества.

К настоящему моменту сеть Бош Сервис в Беларуси объединяет более 30 СТО. Кроме того, в 2016 году продолжился рост количества партнерских станций по программе Бош Модуль. Сегодня в ней насчитывается 57 партнеров.

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