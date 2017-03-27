- Как часто нужно менять автокомпонент и как найти подходящую замену?

Интервал замены свечей зажигания определяется заводом-изготовителем двигателя. Конечно, на срок службы свечи зажигания влияют еще и внешние факторы, которые предусмотреть не всегда возможно. Поэтому по усмотрению автовладельца или по рекомендации сервисного центра свечи можно менять и чаще, чем это рекомендует завод-изготовитель.

Для правильного подбора свечей зажигания Bosch необходимо использовать только оригинальный каталог свечей зажигания Bosch либо единый электронный каталог автозапчастей Bosch на сайте http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search . Никогда нельзя основывать свой выбор свечей зажигания на сравнении технических параметров изделий или на основе информации, указанной в неоригинальных источниках, даже если это каталоги онлайн-магазинов или других производителей. Необходимо получить достоверную информацию именно из оригинального каталога Bosch по марке, модели, году выпуска и типу двигателя. Важно знать, что только при правильном подборе и корректной установке свечей зажигания гарантируется максимальная производительность двигателя, его экономичность и безопасность эксплуатации.

- Преимущества компонентов Bosch

Компания Bosch вот уже 115 лет является мировым лидером по производству свечей зажигания. С момента изобретения первой свечи для магнето высокого напряжения в 1902 году и по сей день компания постоянно совершенствует и разрабатывает новые технологии для производства свечей зажигания.

Лаборатории компании Bosch ежегодно разрабатывают и тестируют сотни новых типов свечей с применением инновационных технологий как для массового производства, так и для ведущих гоночных серий – начиная от полупрофессиональных соревнований и заканчивая технически совершенными формульными сериями. Именно на треке тестируются лучшие инженерные решения, чтобы потом поступить в серийное производство. Поэтому, выбирая свечи зажигания Bosch, потребитель может быть уверен в высоком качестве и надежности продукта, прошедшего многочисленные испытания как в лабораториях, так и на гоночных трассах.

Не имеет значения, на каком заводе Bosch была произведена свеча зажигания. Компания выпускает свечи на производственных площадках в разных частях света, но высочайшие стандарты качества свечей зажигания Bosch везде одинаковы.

- Современные технологии

Несмотря на кажущуюся простоту, свечи зажигания – это технически сложный продукт. Общая тенденция рынка направлена на уменьшение размеров автокомпонентов и одновременно на увеличение срока их службы. В свечах зажигания Bosch металл корпуса легирован никелем, что препятствует образованию коррозии. Используемые технологии позволяют использовать свечи зажигания Bosch в том числе и в автомобилях, работающих на газе. Для увеличения диэлектрических свойств и повышения прочности изделия Bosch использует керамику КМ41 – самую совершенную на сегодняшний день на рынке свечей зажигания. Технология круговой лазерной сварки (360о) позволяет надежно закрепить электроды из драгметаллов и значительно увеличить срок службы свечей зажигания.

Рекомендации специалистов Бош Сервис по замене свечей зажигания

Существует несколько типичных признаков, по которым можно определить неисправности в работе свечей зажигания:

- повышенные вибрации при работе двигателя;

- потеря мощности и плохая тяга;

- проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду;

- пропуски зажигания и горящая лампочка check engine на приборной панели.

Но все вышеперечисленные признаки могут быть связаны не только с неисправностями свечей. Точно определит причину лишь профессиональная диагностика.

Специалисты придерживаются определенного порядка действий при замене свечей зажигания. Сначала проводится внимательный осмотр моторного отсека и двигателя автомобиля на предмет наличия общих неисправностей. Далее сотрудник СТО проверяет, цела ли проводка системы зажигания, отсоединяет разъемы и оценивает состояние контактов и проводов. Затем специалист удаляет грубые загрязнения в области размещения свечей и очищает с помощью сжатого воздуха отложения и загрязнения в колодце свечи. Только после этого можно приступать непосредственно к демонтажу самой свечи и выкручивать старый компонент. После извлечения детали следует осмотреть ее на предмет определения признаков неисправностей в работе двигателя.

При распаковывании и установке новых свечей необходимо соблюдать аккуратность. Важно помнить, что, если свеча случайно упала на твердое покрытие, ее уже нельзя использовать из-за возможного повреждения изолятора. Новая свеча сначала вкручивается вручную, насколько это возможно, а затем затягивается с помощью динамометрического ключа. Предварительно на ключе необходимо установить нужный момент затяжки, указанный на коробке свечи либо в специальных сервисных инструкциях.

При замене свечей зажигания неквалифицированными специалистами часто наблюдаются распространенные ошибки, которые приводят к неприятным последствиям. Например, при неаккуратном монтаже, когда свечи кидают в свечные колодцы, может быть нарушен зазор между электродами. При закручивании без динамометрического ключа из-за перетяжки нередко происходит внутреннее повреждение изолятора свечи. В этом случае возможно падение в камеру сгорания частиц керамики, следствием чего станут задиры в цилиндрах, прогары клапанов и т. д. В некоторых современных двигателях несоблюдение момента затяжки может привести к некорректному позиционированию свечи в камере сгорания и снижению эффективности работы двигателя.

Главная же опасность при установке свечей – повреждение резьбы головки блока. В этом случае автовладельцу грозит сложный и дорогой ремонт. А в современных двигателях с непосредственным впрыском такой ремонт зачастую будет невозможен – придется купить новую головку блока!

При подключении высоковольтных проводов к свечам порой путают их порядок – это может повредить детали двигателя, сжечь компоненты и даже привести к пожару! Из-за попадания несгоревшего топлива в выпускную систему появляется риск выхода из строя дорогостоящего катализатора.

Замена свечей зажигания – далеко не такая простая процедура, какой она кажется многим автовладельцам. Поэтому если вы не уверены в своих силах или квалификации сервисных специалистов, следует обратиться для профессиональной замены свечей зажигания в Бош Авто Сервис.

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