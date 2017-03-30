К 1 апреля сеть Бош Авто Сервис подготовила подборку историй, наглядно демонстрирующих, что даже такое серьезное дело, как ремонт автомобилей, не обходится без занимательных моментов:

- Ранней весной в мастерскую приехал постоянный клиент. Зимой он автомобиль не эксплуатировал и заехал для проведения полного техобслуживания после длительной стоянки. Через час механики завершили работу и передали автомобиль мастеру-приемщику. Клиент получил заказ-наряд, оплатил ремонт, после чего решительно направился к выходу, миновав свой автомобиль. Через несколько минут спустя, поняв, что клиент ушел и возвращаться не собирается, один из сотрудников отправился ему вдогонку. Молодой человек нагнал клиента на остановке, как раз в тот момент, когда он уже практически поднялся в подъехавший трамвай. Механик успел схватить автовладельца за руку и воскликнуть: «Вы куда? Что нам с вашей машиной делать»? Клиент с удивлением посмотрел на него и лишь через секунду понял, что произошло. Позже он объяснил, что за зиму привык ходить пешком и ездить на работу на трамвае, и в этот раз машинально отправился в офис привычным способом!

- В мастерскую был принят на обучение молодой человек. В первый рабочий день было решено опробовать его способности на самой простой работе, и он был на некоторое время предоставлен самому себе.

В процессе работы кто-то из опытных сотрудников обратил внимание, что молодой человек время от времени подходит к верстаку и что-то делает со стоящей на нем канистрой с моторным маслом. Механики решили продолжить наблюдение и обнаружили, что ученик откручивает, а затем вновь закручивает резьбовую крышку канистры. После кратковременного недоумения сотрудники поняли, что молодой человек периодически подходит к верстаку, чтобы проверить направление вращения резьбы на примере крышки канистры. Замечаний молодому человеку решили не делать.

- В сервисный центр обратилась дама с жалобой на неисправность блока электрорегулировки водительского кресла. Она сообщила, что ее чихуахуа, небольшая собачка, забралась под кресло и, по ее мнению, перегрызла там провода.

Автомобиль был оформлен, и электрик приступил к делу. Вскоре выяснилось, что водительское кресло было заменено прежним владельцем – очевидно, для повышения стоимости автомобиля при продаже. Мужчина не нашел разъем, и перерезал жгут проводов, ведущий к блоку регулировки. После установки нового кресла провода были соединены крайне неаккуратно. Концы были смотаны и даже не заизолированы. Несмотря на то, что собака действительно забиралась под сиденье, вины животного в поломке не было.

- Однажды с утра сотрудник мастерской получил стресс, на мгновение заставивший его засомневаться в реальности окружающего мира. Перед приемом в ремонт в базу обязательно заносятся данные автомобиля и клиента. Каково же было удивление специалиста, еще не выпившего с утра традиционную чашку кофе, когда, взяв два верхних свидетельства о регистрации из стопки, он обнаружил, что в номерах автомобилей повторяются цифры в сочетании "444". Различались только буквенные символы! Он взял еще два свидетельства и чуть не упал со стула – там вновь значились цифры "444"! Оглянувшись и убедившись в том, что за спиной не стоят смеющиеся коллеги, сотрудник подумал, что совпадения – возможно, самое удивительное из того, что бывает в жизни. Кстати, свидетельств с повторяющимися цифрами было ровно четыре!

- В мастерскую приехал клиент на минивэне Ford Transit. «Гудит что-то, – пожаловался он. – Посмотрите, может, нужно долить масло в редуктор заднего моста». Когда минивэн оказался на подъемнике, выяснилось, что он переднеприводный. Иными словами, у него нет заднего моста, а значит, и редуктора. Клиент сильно удивился и сказал: «Странно, а мне три года уже доливают масло в редуктор, правда, в других мастерских».

- Однажды автослесарю на работу позвонил знакомый. Мужчина сообщил, что он заперт в яме в своем гараже и попросил мастера приехать с другими сотрудниками мастерской емуна выручку. Автомобильсорвался с домкрата и лишил автовладельца возможности покинуть яму. За несколько дней до этого мужчина уже звонил механику и спрашивал, сколько будет стоить замена стойки переднего амортизатора на его седане эконом-класса. Узнав стоимость операции, горе-автовладелец решил отремонтировать автомобиль самостоятельно. Несколько слесарей пришли на выручку человеку. Вызволив его из ямы, они выяснили, что мужчина забрался под машину, чтобы открутить нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку. Очевидно, он делал это с таким усердием, что автомобиль сорвался с домкрата, и мужчина оказался запертым собственным авто.

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