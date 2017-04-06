Светодиодная лампа – современный экологически чистый источник света. В них используются высокотехнологичные компоненты,которые абсолютно безопасны даже при выходе лампы из строя или разрушениикорпуса. Светодиодные лампы Bosch LED Retrofit со стандартными цоколями позволяют получить совершенно новое восприятие интерьерапутем простой замены штатных ламп. Яркое белое свечение светодиодных ламп с температурой цветовой гаммы 6000Kдает возможность одновременно увеличить эффективность подсветки салона и придать ейсовременный элегантный вид.

«Светодиодные технологии открывают совершенно новые горизонты для осветительных приборов, вызывая огромный интерес у владельцев автомобилей. Возможность самостоятельного переоборудования светотехники наряду со способностью экономить топливо и многократным увеличением срока службы делает LED лампы еще более привлекательными и позволяет говорить о них как о главном тренде развития автомобильного освещения в будущем», – прокомментировалЕвгений Кондратюк, продукт-специалист Bosch по светотехнике.

В ответ на растущий спрос Bosch разработал линейку ламп LED Retrofit для применения в салоне автомобиля.Современные светодиодные источники света с элегантным внешним видом от Bosch обладают характеристиками, недостижимыми для традиционных ламп накаливания. LED-технологии позволяют получить экономию энергии до 80%. Светодиодные источники света отличаются однородным излучением и практически не нуждаются в отражателях или оптике.

Светодиодные лампы Bosch соответствуют самым строгим стандартам качества ведущих автопроизводителей и в несколько раз превосходят по надежности и длительности срока службы лампы накаливания и галогенные лампы.

Новые светодиодные лампы Bosch выполнены в стандартных цоколяхW5W и C5W, типичных для интерьерных световых приборов ("retrofit") автомобиля. С новым уровнем эффективности и универсальными цоколями лампы Bosch LED Retrofit готовы к тому, чтобы заменить традиционные лампы накаливания и галогенные лампы.

В отличие от внешних световых приборов автомобиля, в которых изменение используемого базового типа ламп запрещено законом, светодиодные лампы в стандартных цоколяхдля внутреннего освещения салона полностью соответствуют законодательным нормам в области безопасности дорожного движения. Это значит, что при их использовании не возникнетпроблем при техническом осмотре автомобиля, с ГИБДД и иными надзорными органами.

0 В блог