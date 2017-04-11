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50 лет бесперебойной подачи топлива: топливные насосы Bosch

12.04.2017 15:33 — Новости Авто | 21.by  
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50 лет бесперебойной подачи топлива: топливные насосы BoschДо изобретения и внедрения электронной системы впрыска механический топливный насос вполне справлялся с функцией подачи топлива в двигатель. Несмотря на то, что бензиновая система впрыска Bosch применялась еще в легендарном Mercedes 300 SL в 1954 году, разработка электронного управления для нее началась только в 1959 году. Для запуска системы на рынок понадобилось еще шесть лет, в течение которых разрабатывался, в том числе, и электрический топливный насос на основе пятисекторного роликового насоса для горелки на жидком топливе и электродвигателя с постоянным магнитом. Эта технология вскоре нашла свое применение в системах впрыска D-Jetronic с регулировкой по давлению во впускном коллекторе. В 1967 году Bosch запустил первую в мире электронную систему бензинового впрыска Jetronic в серийное производство.

Дальнейшее усовершенствование конструкции электрического топливного насоса шло параллельно с усовершенствованием систем бензинового и дизельного впрыска. Так, в 1979 году Bosch выводит на рынок запасных частей топливный насос, позволяющий создавать высокое давление и обеспечивать достаточную производительность систем бензинового впрыска L-Jetronic с измерением расхода воздуха и механико-гидравлическую K-Jetronic. Следующей вехой в истории развития технологий топливных насосов Bosch стал запуск в серийное производство в 1985 году центробежного насоса. Это событие ознаменовало конец монополии роликового насоса.

На заре применения электронных систем впрыска электрические топливные насосы устанавливались исключительно вне топливного бака в топливной магистрали. Сегодня насосы преимущественно располагаются внутри бака, то есть являются погружными. В этом случае они входят в погружной топливный модуль, который также называют модулем подачи топлива. Такие погружные топливные модули могут оснащаться дополнительными функциями, например, угольным фильтром или электронным блоком управления.

В любых рабочих условиях электрический топливный насос должен питать двигатель достаточным количеством топлива под необходимым давлением. Кроме того, такой насос все чаще используется как топливоподкачивающий насос в современных системах с непосредственным впрыском как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Топливные насосы Bosch обладают производительностью от 50 до 250 л/час при номинальном напряжении, обеспечивают давление в топливной системе от 50 до 750 кПа (0,5–7,5 бар) и рабочее давление в системе при напряжении уже в 50% от номинального. Последний показатель является критическим фактором работоспособности системы при холодном пуске. Кроме того, конструкция насосов и топливных модулей Bosch гарантирует водителю высокий уровень безопасности за счет различных защитных устройств, таких как клапан отсечки топлива и клапан ограничения давления.

Сегодня Bosch предлагает решения для систем подачи топлива из баков сложной формы. Подобные системы необходимы в случае, когда из-за особенностей конструкции топливного бака весь его объем недоступен непосредственно. Это относится, например, к бакам седельного типа, секционным бакам или к бакам удлиненной плоской формы. Подача топлива из таких удаленных емкостей осуществляется или активным способом с помощью струйных насосов (эффект Вентури), или пассивно путем понижения давления в самом топливном модуле. Применяется в автомобилях марок BMW, Mercedes, Volvo, Ford, Opel и других.

 
 
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До изобретения и внедрения электронной системы впрыска механический топливный насос вполне справлялся с функцией подачи топлива в двигатель.

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