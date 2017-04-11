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Компания Bosch получила награду как лучший поставщик 2016 года

12.04.2017 15:38 — Новости Авто | 21.by  
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Компания Bosch получила награду как лучший поставщик 2016 годаГруппа компаний «Армтек» назвала имя компании, которая была удостоена победы в профессиональной номинации «Лучший поставщик». По итогам 2016 года ее обладателем стала компания Bosch.

ARMTEK — это группа компаний, объединяющая оптовых операторов, работающих на рынке запасных частей для легковых и грузовых автомобилей иностранного производства. Ежегодно по итогам прошедших двенадцати месяцев ARMTEK определяет победителей соответствующих номинаций среди своих сотрудников, поставщиков, клиентов, а также партнеров-благотворителей и вручает им памятные награды. Сотрудничество с компанией Bosch в 2016 году было оценено как наиболее эффективное и отвечающее стандартам и принципам ведения бизнеса, принятым в группе компаний ARMTEK.

«Награда в номинации «Лучший поставщик» для нас — это прежде всего свидетельство высокой оценки результатов сотрудничества компании Bosch и группы компаний ARMTEK в стремлении к общей цели, которая заключается в том, чтобы обеспечить белорусских пользователей необходимыми автозапчастями надлежащего качества и предложить им соответствующий уровень сервисного обслуживания», — отметил руководитель подразделения автозапчасти и оборудование Bosch в Беларуси Виталий Радовский

 
 
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Группа компаний «Армтек» назвала имя компании, которая была удостоена победы в профессиональной номинации «Лучший поставщик».

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