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Bosch и Daimler совместно работают над системой управления беспилотного автомобиля

17.04.2017 12:26 — Новости Авто | 21.by  
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Bosch и Daimler совместно работают над системой управления беспилотного автомобиля Штутгарт, Германия – компании Bosch и Daimler совместно работают над разработкой системы управления для беспилотного транспортного средства. Компании создали альянс, направленный на разработку системы для автономных автомобилей (SAE-уровень 4) и транспортных средств, не требующих участия водителя (SAE-уровень 5). Эти инновации могут стать реальностью уже до начала следующего десятилетия.

Основной сферой приложения сил разработчиков является создание необходимого программного обеспечения и алгоритмов для автономных систем управления автомобилем. В работе над этим проектом объединится всесторонний опыт в области создания транспортных средств компании Daimler – мирового лидера в производстве автомобилей премиум-класса – и экспертиза компании Bosch как крупнейшего мирового поставщика автомобильных автозапчастей. Итогом взаимодействия должна стать технология, готовая к внедрению в производство в кратчайшие сроки.

Автомобиль сам приезжает к водителю

По замыслу разработчиков, внедрение системы полностью автоматизированных транспортных средств позволит оптимизировать городской траффик и повысить безопасность дорожного движения, а в перспективе – сформирует ключевой элемент транспортной системы будущего. Помимо прочего, технология повысит привлекательность сервиса обмена автомобилями. Она поможет людям оптимизировать время, которое они проводят в автомобилях, и откроет новые возможности для тех, кто не имеет водительского удостоверения, сделав эту категорию пользователей более мобильной.

Главной целью проекта является создание и подготовка к внедрению в производство такой системы управления, с помощью которой транспортные средства смогут передвигаться по городу практически автономно. Главная идея заключается в том, что транспортное средство само находило и прибывало к водителю, а не наоборот. Чтобы забронировать услугу обмена автомобилями или заказать городское автоматизированное такси, достаточно будет обычного смартфона. 

 
 
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Штутгарт, Германия – компании Bosch и Daimler совместно работают над разработкой системы управления для беспилотного транспортного средства.

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  • Bosch и Daimler совместно работают над системой управления беспилотного автомобиля 12:26, 21.by
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