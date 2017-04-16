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Со среды в Гомеле из-за ремонта дороги закрывается часть улицы Свиридова

17.04.2017 15:29 — Новости Авто | Tut.by  
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С 19 по 23 апреля на участке улицы Свиридова от улицы Крупской до улицы Федюнинского будет закрыто движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта.


Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение, а также по возможности заранее выбирать иной маршрут движения. В частности, объехать перекрытую Свиридова можно по улице Лепешинского.

 
 
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Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение, а так же по возможности заранее выбирать иной маршрут движения. В частности, объехать...

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