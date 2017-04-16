|
Со среды в Гомеле из-за ремонта дороги закрывается часть улицы Свиридова
17.04.2017 15:29 — Новости Авто | Tut.by
С 19 по 23 апреля на участке улицы Свиридова от улицы Крупской до улицы Федюнинского будет закрыто движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение, а также по возможности заранее выбирать иной маршрут движения. В частности, объехать перекрытую Свиридова можно по улице Лепешинского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение, а так же по возможности заранее выбирать иной маршрут движения. В частности, объехать...
|
Архив (Новости Авто)
Комментарии