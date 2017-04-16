С 19 по 23 апреля на участке улицы Свиридова от улицы Крупской до улицы Федюнинского будет закрыто движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта.





Госавтоинспекция просит участников дорожного движения проявить терпение, а также по возможности заранее выбирать иной маршрут движения. В частности, объехать перекрытую Свиридова можно по улице Лепешинского.