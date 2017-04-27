Современные тормозные системы становятся все более мощными, в то время как время реакции систем ABS и ESP® сокращается. Меняющиеся условия заставляют ужесточить требования к свойствам тормозной жидкости. Новые тормозные жидкости от Bosch – ENV4 и еще более технологичная ENV6, – обеспечивают уверенную работу тормозных систем даже на пределе технических возможностей. Это достигается, прежде всего, за счет пониженной вязкости и более высокой температуры кипения новых жидкостей от Bosch в сравнении с аналогичными продуктами стандарта DOT. В дополнение, высокая смазывающая способность жидкости Bosch ENV6 позволяет снизить как уровень шума при работе, так и износ систем ABS и ESP®. И наконец, новые жидкости снижают вероятность возникновения коррозии на внутренней поверхности тормозных трубок и механизмов.

Улучшенные характеристики новой тормозной жидкости ENV6 позволяют значительно увеличить срок ее эксплуатации. Обычные тормозные жидкости стандарта DOT4 подлежат полной замене каждые два года, в то время как для ENV6 интервал увеличивается до трех лет.

Еще одно преимущество новой тормозной жидкости ENV6 – полная совместимость с уже существующими системами. Она может использоваться во всех тормозных системах автомобилей, выпускаемых с 1990 года, в которых применяются тормозные жидкости на полигликолевой основе. Единственное исключение – системы, работающие с тормозными жидкостями LHM на основе минеральных масел, или с жидкостями, содержащими силикон (DOT5).

Повышенная безопасность: меньшая вязкость, более высокая температура кипения

Время реакции электронной системы ESP® во многом зависит от вязкости тормозной жидкости. Чем ниже это значение, тем меньше времени требуется для срабатывания ESP®. Вязкость тормозной жидкости ENV в среднем уменьшилась на 9% в сравнении с жидкостями DOT4 – до уровня ниже 700 мм²/с.

Высокая температура кипения – еще один важный параметр, свидетельствующий о качестве тормозной жидкости. Чем выше температура кипения, тем ниже риск образования пузырьков пара при работе тормозной системы. Появление таких паровых пузырьков в гидравлическом контуре – основная причина отказа тормозов. Температура кипения «влажной» тормозной жидкости Bosch ENV6 составляет 185 градусов Цельсия. Этот параметр позволяет говорить о 50-процентном повышении безопасности тормозной системы за счет снижения риска возникновения пара. Параметр температуры кипения жидкости ENV4 также превышает характеристики стандартной жидкости DOT4 и составляет 175 градусов Цельсия. Сочетание высокой температуры кипения и низкой вязкости повышает безопасность и надежность работы тормозной системы.

Улучшенные эксплуатационные качества тормозных жидкостей отражает дизайн упаковки: ENV4 и ENV6 представлены в рамках линейки продуктов Bosch Black Line, включающей товары с более высоким уровнем характеристик.

Тестирования в испытательном центре Bosch

Эксперты испытательного центра Bosch в Абштате (Германия) провели серию сложных тестов для жидкостей ENV4 и ENV6. Результаты испытаний демонстрируют идеальную совместимость новых тормозных жидкостей с современными и будущими системами ABS и ESP®. В программу вошли испытания на повышение давления в системе, на износ компонентов и генерирование шумов, а также тесты в экстремальных температурных условиях. Анализ результатов показал соответствие ENV4 всем современным требованиям автопроизводителей. Жидкость ENV6 соответствует всем действующим стандартам, таким как DOT3, DOT4, DOT5.1, ISO Class 6, а также требованиям всех основных производителей транспортных средств.

Развитие современных систем помощи водителю в будущем изменит требования к компонентам тормозных систем. Новые тормозные жидкости ENV соответствуют этим требованиям уже сегодня.

Дополнительное преимущество новых жидкостей для автосервисных центров заключается в том, что новые тормозные жидкости Bosch ENV не опасны и не входят в перечень компонентов, содержащихся в Постановлении об опасных веществах.

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