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В Беларуси открывается мотосезон
30.04.2017 12:05 — Новости Авто | Tut.by
Официальное открытие мотосезона проходит сегодня в Беларуси. В рамках H.O.G. Spring Challenge колонна байкеров движется от Кургана Славы до Дома футбола в Минске. Камера TUT.BY встретила любителей байков на трассе М-2 и провела колонну в Минск.
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Официальное открытие мотосезона проходит сегодня в Беларуси. В рамках H.O.G. Spring Challenge колонна байкеров движется от Кургана Славы до Дома футбола в Минске. Камера TUT.BY...
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