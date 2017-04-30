Авария с участием автомобиля такси произошла около 17.00 на кольцевом пересечении улиц Кирова и Ирининская в Гомеле. В результате столкновения машина перевернулась. В ГАИ города рассказали подробности инцидента.





Volkswagen двигался по улице Ирининской со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Советской. Такси Renault - по Кирова со стороны Комсомолькой в направлении Крестьянской. Автомобили столкнулись. "Рено" перевернулась.





По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал, в том числе и 5-летняя девочка, которая находилась в VW на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.



