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ДТП на Кирова в Гомеле: от удара автомобиль такси перевернулся

01.05.2017 18:42 — Новости Авто | Tut.by  
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Авария с участием автомобиля такси произошла около 17.00 на кольцевом пересечении улиц Кирова и Ирининская в Гомеле. В результате столкновения машина перевернулась. В ГАИ города рассказали подробности инцидента.


Volkswagen двигался по улице Ирининской со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Советской. Такси Renault - по Кирова со стороны Комсомолькой в направлении Крестьянской. Автомобили столкнулись. "Рено" перевернулась.


По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал, в том числе и 5-летняя девочка, которая находилась в VW на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.


 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло примерно в 17.00 на кольцевом пересечении улиц Кирова и Ирининская. В результате столкновения автомобиль такси перевернулся. В ГАИ рассказали...

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