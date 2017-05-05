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Bosch признали лучшим брендом 2017 года в шести номинациях
06.05.2017 09:28 — Новости Авто | 21.by
Авторитетное немецкое издание Auto, Motorund Sport огласило имена обладателей премии Best Brand по итогам 2017 года. Компания Bosch одержала победы в 6 номинациях из 24 возможных. Наивысшей оценки от читателей журнала продукция Bosch удостоилась в следующих категориях:
- Аккумуляторы
- Фильтры
- Свечи зажигания
- Стеклоочистители
- Сеть СТО
- Электроинструменты
Победы в этих номинациях для компании Bosch уже успели стать традиционными. На протяжении последних лет лучшим производителем этих видов автозапчастей, товаров и услуг аудитория журнала Auto, Motorund Sport называет именно ее.
Премия Best Brand вручается изданием Auto, Motorund Sport с 2005 года. Победители в заявленных номинациях определяются на основании опроса читательского мнения: им предлагается указать компанию, продукция которой пользуется у них наибольшим доверием. Особенностью опроса является массовый характер: каждый год своим мнением делится не менее 100 тыс. подписчиков и читателей журнала, а также пользователей его электронной версии. Количество участников голосования в 2017 году стало рекордным: свое мнение о лучших автопроизводителях высказали 123 тысячи человек.
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Авторитетное немецкое издание Auto, MotorundSport огласило имена обладателей премии BestBrand по итогам 2017 года.
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