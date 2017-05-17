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Новый высокотехнологичный бесконтактный стенд регулировки углов установки колес Bosch FWA 9000

18.05.2017 11:56 — Новости Авто | 21.by  
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Новый высокотехнологичный бесконтактный стенд регулировки углов установки колес Bosch FWA 9000Компания Bosch представляет на рынке новый высокотехнологичный бесконтактный стенд регулировки углов установки колес FWA 9000.  Инновационная трехмерная технология измерения в сочетании с высокой точностью позволяет быстро провести измерения всех четырех колес одновременно и рассчитать значение развала и схождения за несколько секунд. Стенд предназначен для СТО с высокой загрузкой, при этом не требует дополнительного пространства: его можно установить на посту приемки автомобиля, а свободное место впереди поста использовать для регулировки света фар и системы адаптивного круиз контроля.

Измерительная система стенда состоит из двух стереокамер, лазерного проектора и системы позиционирования автомобиля. Лазерный проектор генерирует 4000 точек на колесо и кузов. С помощью двух стереокамер изображение с каждого колеса передается в систему для построения объемной (3D) модели. Алгоритм обработки 3D-модели рассчитывает геометрию установки колес и их взаимного расположения. Все измерения исключают какие-либо физические контакты измерительной системой с колесом, шиной или автомобилем (как-то установку мишеней или головок). За счет этого исключаются повреждения дисков, шин, ошибки при установке мишеней или головок, одновременно достигается быстрота и точность измерений. Стенд FWA 9000 автоматически определяет движение автомобиля и запускает первичные измерения, им легко управлять с помощью пульта ДУ.

Стенд оснащен программным обеспечением Smart Align с новым интуитивным пользовательским интерфейсом. Оно позволяет проводить измерения в трех вариантах: стандартные измерения, Smart Test (быстрое измерение развала и схождения) и произвольные измерения (отображение выбранных параметров). Адаптер Smart Link позволяет быстро и просто настроить систему под любую колесную базу. Значение углов развала и схождения отображаются также в поднятом положении автомобиля для легкой и быстрой регулировки, а результаты можно сравнивать с тестовыми значениями.

Стенд FWA 9000 обеспечивает получение и обработку результатов для всех колес автомобиля в течение нескольких секунд. Это наиболее оптимальный вариант для загруженных станций, позволяющий оптимизировать время обслуживания клиентов и высокую производительность СТО.  

 
 
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Компания Bosch представляет на рынке новый высокотехнологичный бесконтактный стенд регулировки углов установки колес FWA 9000.

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