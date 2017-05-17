Bosch поддержит проведение фестиваля кастом-культуры Recast Moto Fest-2017

III фестиваль кастом-культуры Recast Moto Fest пройдет в Минске 27-28 мая 2017 г. Компания Bosch продолжит традицию поддержки мотокультуры в Беларуси и выступит в качестве партнера мероприятия.

В этом году местом проведения фестиваля станет выставочное пространство минского Дворца искусства (ул. Козлова, 3). Три этажа Дворца и открытое пространство внутреннего дворика вместят в себя разнообразные события программы фестиваля, включая главное – экспозицию кастомных мотоциклов и велосипедов, созданных руками лучших мастеров-кастомайзеров из Беларуси, Литвы, России и Украины.

Каждая из более чем 50 кастомных моделей будет демонстрироваться в традициях настоящих художественных шедевров — в соответствии с концепцией фестиваля, рассматривающей мотоцикл как произведение искусства.

Впервые за историю проведения Recast Moto Fest пройдет в двухдневном формате. Такое решение организаторов связано с растущей популярностью кастом-культуры и желанием дать возможность как можно большему количеству заинтересованных увидеть лучшие ее образцы своими глазами.

На фестивале будут представлены все основные категории кастомных мотоциклов (full custom, bobber, cafe-racer, scrambler, tracker, brat style, classic). Отдельную часть экспозиции составят кастом-велосипеды, а также ретро-мотоциклы. Кроме того, на выставке будет наглядно представлен прогресс мотоциклостроения начиная с 50-ч гг. XX в и до наших дней на примере продукции концерна BMW. Стоит отметить, что компания Bosch также внесла определенный вклад в эволюцию мотоциклов данного бренда: в ее ассортименте есть гелевая аккумуляторная батарея, разработанная специально для мототехники BMW. Одной из передовых разработок Bosch, оптимизированной для специфики эксплуатации на мототехнике, является инновационный литий-ионный аккумулятор для мотоциклов.

Гостей фестиваля Recast Moto Fest ожидает насыщенная развлекательная программа. Для любителей активного отдыха здесь развернется скейт-парк, а восполнить свои силы можно будет в релакс-зоне, где будут организованы удобные места для отдыха. Здесь же пополнить запасы энергии смогут и мобильные устройства посетителей фестиваля: компания Bosch – партнер Recast Moto Fest – по сложившейся традиции установит специальный стенд для подзарядки мобильных телефонов и прочих гаджетов. В этом году компания Bosch отмечает 95 лет с начала производства АКБ специально для мотоциклов и мототехники, поэтому исполнение зарядного стенда в виде гигантского аккумулятора является символичной отсылкой к данному событию.

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