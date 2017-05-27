Трое погибших и четверо пострадавших. В Пермском крае пикап с гомельскими номерами врезался в автобус

Трое белорусов погибли, а еще четыре пострадали в ДТП в российском городе Березники Пермской области. По информации местной газеты «Звезда» авария произошла вечером 27 мая. Пикап Mitsubishi L200 с номерами гомельского региона вылетел на встречку, где врезался в рейсовый пассажирский автобус.

В ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что накакуне в 19.50 в городе Березники на ул. Пятилетки в направлении автодороги Пермь — Березники двигался автомобиль Mitsubishi L-200 под управлением мужчины 1988 года рождения. По предварительной информации, водитель внедорожника, проехав 150 м от дома № 150, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАЗ.





В результате, погибли 29-летний водитель Mitsubishi L200 и его пассажиры 1983 и 1985 годов рождения. Кроме того, серьезно пострадали еще два человека из пикапа — мужчины 1973 и 1969 г. р., а также двое человек, находившихся в момент удара в салоне автобуса: 57-летняя женщина и 36-летний мужчина, — сообщает пермская газета "Звезда".





На кадрах, выложенных в интернет очевидцем Андреем Шредером, пассажирский двухсекционный автобус уже пуст, из «Мицубиси» спасатели извлекают тела раненых и погибших, у пикапа — три фургона скорой помощи.

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Как стало известно, находящиеся в пикапе мужчины — работники ОАО «Буровая компания «Дельта», жители Гомеля и Речицы.

Валентин Микулис несколько месяцев назад работал вместе с погибшими и пострадавшими. Он поделился с нами информацией, которой располагает.

— Ребята ехали на работу, на объект. Очевидцы говорят, что все произошло быстро, машина даже не тормозила. Не знаю, как такое могло произойти, возможно, из-за плохой погоды. Удар был таким сильным, что Сергея (водителя) сотрудники МЧС вырезали из кабины — весь был переломан, — рассказал мужчина.

Виталий уверен — находящиеся в пикапе были трезвыми: «Российские инспектора по охране труда очень суровы, поэтому никому даже в голову не придет перед работой выпить».





Посольство Беларуси в России сейчас разбирается в ситуации, сообщает БЕЛТА . занимается этой ситуацией

«От местных властей получен ответ на запрос и личные данные белорусских граждан — троих погибших и двоих пострадавших. Пострадавшие находятся на лечении в больнице города Березники. Посольством Беларуси предпринимаются усилия, чтобы наладить контакт с родственниками, а также работодателем данных граждан (попавшие в ДТП находились в Пермском крае по служебным делам)», — проинформировали в пресс-службе МИД.