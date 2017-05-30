В экстренной ситуации многие автомобили смогут затормозить самостоятельно

По данным компании Bosch, согласно статистике регистрации транспортных средств за 2015 год в критических ситуациях многие новые автомобили в Германии уже осуществляют торможение в автоматическом режиме. Полученные данные показывают, что каждый четвертый новый зарегистрированный автомобиль оснащен автоматической системой аварийного торможения для предотвращения столкновений и в случае экстренной необходимости остановится автоматически.

Адаптивный круиз-контроль (AКК) также пользуется популярностью среди покупателей автомобилей. В 2015 году им уже были оснащены 11% новых транспортных средств.

Системы помощи при парковке – от систем подачи звукового сигнала до помощи в рулевом управлении – применяются в каждом втором новом зарегистрированном автомобиле в Германии. 16% новых автомобилей способны отслеживать изменения в своей полосе движения или самостоятельно остаются в своих полосах, и 11% новых транспортных средств оснащены функцией распознавания дорожных знаков при помощи камеры.

«Системы помощи водителю укрепляют свои позиции на рынке и этим прокладывают путь к автономному вождению, – заявляет доктор Дирк Хохайзел, член правления компании Bosch. – Чем лучше водители знакомы с системами помощи, тем лучше их отношение к автономному вождению».

Автоматическая система аварийного торможения также набирает популярность в Европе

Как в Германии, так и в остальных европейских странах автоматическая система аварийного торможения пользуется все большей популярностью. В 2015 году 32% новых зарегистрированных автомобилей в Нидерландах были оборудованы системой помощи при торможении. В Бельгии цифра составляла 30%, в Испании – 16%. В Великобритании 21% всех проданных новых автомобилей оказывали водителям помощь при экстренном торможении. Одной из причин широкой популярности автоматической системы аварийного торможения является европейская система оценки НКАП (NCAP). Наличие данной системы является необходимым условием получения наивысшей оценки в 5 звезд при прохождении испытания транспортного средства на организацию защиты пользователя.

В автоматических системах экстренного торможения применяется радар и/или видеосенсор для мониторинга области перед транспортным средством. В случае, если в опасной близости от транспортного средства в его полосе появляется препятствие, устройство предупреждает об этом водителя. Если водитель не реагирует, система автоматически совершает маневр по экстренному торможению. Судя по исследованию аварийных ситуаций, проведенному компанией Bosch, в Германии около 72% всех задних столкновений с повреждением транспортных средств можно было бы избежать, если бы все они были оборудованы автоматической системой экстренного торможения.

Системы помощи водителю прокладывают путь к автоматическому вождению

От торможения и рулевого управления до ускорения - системы помощи поддерживают водителя в запутанных или критических ситуациях на дорогах и вмешиваются, если это необходимо. При этом они делают дорожное движение безопаснее и помогают водителем добраться до места назначения ценой меньшего стресса, избегая конфликтов на дорогах. Работа электронных помощников основана на сенсорах, оснащенных радаром, видео и ультразвуковыми технологиями, которые контролируют пространство перед транспортным средством. Системы помощи водителю также являются предварительным этапом автоматизированного вождения, который позволит автомобилям полностью контролировать путь от пункта A до пункта Б в будущем. Более 3 тыс. разработчиков компании Bosch уже сейчас работают над новыми системами помощи водителям – и, следовательно, над автономными процессами вождения и парковки.

Исследование Bosch, основанное на статистике регистрации новых автомобилей в 2015 году

3.2 млн новых автомобилей были зарегистрированы в Германии в 2015 году. Для проведения оценки систем помощи водителю компания Bosch использовала информацию от поставщика услуг IHS Markit, а также статистику о регистрации новых автомобилей за 2015 год, предоставленную Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. Исходя их этого были идентифицированы наиболее популярные транспортные модели в каждом сегменте. На основании технических характеристик этих моделей авто определялись системы помощи водителю, которыми они были оснащены.

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