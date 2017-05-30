Компания Bosch поддержала III фестиваль кастом-культуры Recast Moto Fest

27-28 мая в Минске прошел III фестиваль кастом-культуры Recast Moto Fest, местом его проведения стал Дворец искусства. Компания Bosch продолжила традицию поддержки мотокультуры в Беларуси и выступила в качестве партнера мероприятия.

Вниманию зрителей была представлена экспозиция кастомных мотоциклов и велосипедов, над созданием которых трудились мастера-кастомайзеры из разных городов Беларуси, а также Латвии, России и Украины. Свои проекты представили Shif Custom, Zillers Garage, Rusty Bolt Motors, Dozen Garage, Falco Design, Sparta Garage, Recast Moto и другие.

Всего на трех этажах экспозиционного пространства разместилось более 50 уникальных экспонатов — в том числе коллекция ретро-мотоциклов и велосипедов.

В этом году впервые за все время его проведения Recast Moto Fest прошел в двухдневном формате. Это позволило расширить программу фестиваля новыми элементами — так, в отдельной экспозиции была представлена история развития мотоциклостроения с первой половины XX века и до наших дней. Значительную роль в этом процессе сыграли и продолжают играть технические решения, предложенные компанией Bosch: так, в 2017 году исполняется 95 лет с момента начала производства АКБ, предназначенных специально для мотоциклов и мототехники.

«Компания Bosch производит различные детали и компоненты для мотоциклов уже более ста лет. Поэтому многие ее разработки уже успели стать частью истории развития мототехники — как, например, аккумуляторные батареи, при разработке которых учитывались все особенности ее эксплуатации. И мы с радостью поддерживаем фестиваль, который уже третий год собирает тех, кто обладает талантом превращать стандартные серийные мотоциклы в уникальные авторские модели, тем самым изменяя для них ход истории», — отметила Светлана Реентович, координатор по маркетингу Bosch в Беларуси.

Ретроспектива вклада Bosch в историю авто- и мотоциклостроения была отражена в экспозиции оригинальных рекламных постеров запчастей для авто- и мототехники начала 20х гг. XX века: свечей зажигания, аккумуляторов, светотехники и даже клаксонов.

По соседству с инсталяцией Bosch расположился еще один знаковый для компании экспонат выставки кастомных мотоциклов — тот самый кафе-рейсер на базе Kawasaki Z400 выпуска 1975 г., который прямо на прошлогоднем Recast Moto Fest собирал лидер Sparta Garage Спартак Малькевич и для создания которого Bosch предоставила необходимые запчасти.

По сложившейся традиции, зарядиться энергией Bosch в ходе фестиваля могли не только мотоциклы, но и те, кто пришел на них посмотреть: для посетителей мероприятия работал специальный стенд в виде гигантского аккумулятора, на котором все желающие могли бесплатно зарядить свои мобильные устройства.

Помимо экспозиции кастомных и ретро-мотоциклов и велосипедов, для гостей фестиваля Recast Moto Fest были организованы различные зоны отдыха. Также вниманию зрителей была представлена возможность понаблюдать за работой мастеров аэрографии, пинстрайпинга, изучить тематическую художественную экспозицию от южнафриканской художницы Клаудии Либенберг и послушать выступления музыкальных групп и диджеев.

«В этом году мы поставили перед собой цель значительно изменить как концепцию, так и формат фестиваля Recast Moto Fest — и сейчас можем смело говорить о том, что нам это удалось. Мы стремились не просто удивить и впечатлить зрителей, но в первую очередь разрушить стереотип, показать кастом-культуру с другой, более изящной и глубокой стороны. И очень приятно осознавать, что посетители уловили наш посыл «мотоцикл как произведение искусства» и воспринимали и все, созданное нами, как нечто стильное и уникальное. Это было бы невозможно без помощи наших партнеров, которые помогли нам реализовать все задуманное, доверяли нам и поддерживали, были с нами на одной волне и получали такое же удовольствие от происходящего, как и мы», — отметила организатор фестиваля Recast Moto Fest Ирина Джигило.

Завершился Recast Moto Fest традиционным определением лучших участников в различных номинациях.

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