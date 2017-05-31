Группа ZMJ и ее партнер CRCI намерены приобрести дочернее предприятие Bosch по производству стартеров и генераторов

Компания Bosch планирует продать дочернее предприятия Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH консорциумам ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.), Чжэнчжоу, Китай, и инвестиционной компании CRCI (China Renaissance Capital Investment), Гонконг, Китай.

ZMJ осуществляет свою деятельность по производству и поставке автомобильных компонентов через различные инвестиционные компании. Компания ZMJ на рынке Китая — один из крупнейших поставщиков автомобильных комплектующих стартерно-генераторной группы, а также деталей двигателей для коммерческих и пассажирских транспортных средств. Компания хочет дополнить свое портфолио продуктами Bosch, чтобы выйти на международный рынок. CRCI является давним надежным партнером и финансовым инвестором ZMJ, оказывающим поддержку компании в данной сделке.

Договор о покупке был подписан компаниями Bosch, ZMJ и CRCI 2 мая 2017 года. По условиям соглашения, цена сделки не разглашается. Заключение сделки и согласие на переход активов в новую компанию должно быть заверено антимонопольными комитетами, другими государственными органами Германии, а также сотрудниками и рабочими всех заводов, которые будут проданы.

В собственность покупателя перейдут все предприятия по производству стартеров и генераторов и около 7 000 сотрудников.

Bosch и участники переговорной группы представительства рабочих уже достигли соглашения, которое дополняет первоначальные договоренности относительно продажи

Перспективы

«Мы очень рады такому расширению сферы деятельности компании и приобретению предприятий Bosch. Мы ценим опыт и высокое качество продукции подразделения по производству стартеров и генераторов Bosch (сокращенно - SG) и планируем, что в будущем это подразделение станет центральным в компании, — поясняет решение о заключении сделки Чженгяо Джао (Chengyao Jiao), глава ZMJ. – Прежде всего, мы рады продолжить работу с текущей управленческой командой подразделения SG для построения бизнеса в условиях быстроразвивающегося рынка. Мы планируем и далее усиливать позиции на рынках, на которых SG сегодня является лидирующим игроком».

ZMJ будет инвестировать в развитие производства стартеров и генераторов, расширяя портфолио конкурентоспособной продукцией. Усиление присутствия на региональных рынках, в частности в Азии, позволит направлению по производству стартеров и генераторов стать устойчивым и рентабельным бизнесом.

«Мы достигли цели и нашли покупателя, который предложит перспективную концепцию для развития и интернационализации данного бизнеса, — говорит д-р Рольф Буландер, председатель бизнес-направления Решений для мобильности и член совета директоров Robert Bosch GmbH. — Я уверен, что новые условия работы принесут подразделению новые возможности».

В середине 2015 года компания Bosch объявила о стратегическом решении по реструктуризации подразделения. Это решение предполагало поиск бизнес-партнера или нового владельца. Компания Bosch убеждена, что такая трансформация будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности подразделения и содействовать его росту. Bosch сделал существенные инвестиции для развития этого бизнеса. Его построение было одним из самых сложных в истории компании.

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