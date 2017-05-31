Концепт «умного» автомобиля от Bosch

Мой дом, мой офис, мой автомобиль: сетевые возможности делают автомобили таким же пространством для жизни и работы, как дом и офис. Что это означает и как будут выглядеть транспортные средства будущего, демонстрирует компания Bosch с помощью своего концепт-кара. Автомобиль предлагает пользователю интуитивное управление, автономное вождение и постоянную связь с окружающей обстановкой через интернет.

«Связь автомобиля с окружающими объектами и интернетом – ключевой вызов для транспорта будущего», – комментирует Дирк Хоайзель, член правления компании Robert Bosch GmbH. Автоматизированные и связанные между собой функции автомобиля не только делают каждую поездку более комфортной и безопасной, но и превращают автомобиль в настоящего персонального помощника. «Таким образом, персонализированная коммуникация в автомобиле дает людям больше времени на обычную жизнь даже во время поездки», – утверждает господин Хоайзель.

«Умные» пользовательские интерфейсы

Больше индивидуальных возможностей и простота в управлении – вот что в первую очередь демонстрирует концепт-кар Bosch пользователям. Водительская камера сразу распознает лицо автомобилиста, а система сама регулирует положение руля, зеркал и температуру в салоне в соответствии с индивидуальными предпочтениями человека за рулем. Более того, автомобиль будто по мановению волшебной палочки изменяет цветовую схему дисплея и автоматически загружает календарь встреч, любимую музыку, свежие подкасты и маршрут к пункту назначения, который водитель задал еще в то время, пока сидел у себя дома на кухне.

В пути водительская камера постоянно следит за состоянием водителя. Это особенно важно в том случае, если глаза водителя начинают закрываться. Она распознает степень усталости человека и полусон – состояние, которое особенно часто становится причиной серьезных ДТП. Его можно распознать по движению век водителя. Система оценивает способность автомобилиста к концентрации и уровень усталости и при необходимости издает тревожный сигнал. Это делает дорожное движение более безопасным. Кроме того, система распознавания усталости водителя постоянно следит за его манерой вождения, чтобы при возникновении резких движений немедленно вмешаться.

Человеко-машинный интерфейс (HMI) превращает автомобили в настоящих персональных помощников. Управление концепт-каром Bosch осуществляется с помощью жестов. В интерьере автомобиля используются ультразвуковые датчики, которые срабатывают, когда водитель совершает то или иное движение в области их видимости. Управление жестами легкое и меньше отвлекает водителя: автомобилист может менять информацию на дисплее, принимать телефонные звонки или выбирать песни из плейлиста, даже не дотрагиваясь до экрана. Инновационный дисплей позволяет безопасно и свободно выбирать пункты меню с помощью сенсорного управления с обратной связью. Экран вибрирует каждый раз, когда водитель дотрагивается до него. Более того, автомобилист чувствует подобие выпуклых кнопок на обычном плоском экране, и ему легко подобрать необходимую функцию – например, регулировку громкости, – не отвлекаясь от вождения.

Мобильность с сетевыми возможностями: автомобиль становится третьим жизненным пространством

По данным исследования Connected Car Effect 2025, автоматизированное вождение поможет активным автомобилистам использовать около 100 часов в год с большей пользой за рулем. Как только транспортное средство распознает, что автоматизированное вождение возможно в данный момент, оно предлагает водителю поручить ему контроль над дорогой. Поскольку концепт-кар является частью интернета вещей, в сэкономленное на управлении время водитель может перенести непосредственно в автомобиль свою онлайн-жизнь – например, проверять рабочую почту или звонить друзьям по видеосвязи.

Связь с «умными домами», сервисными центрами и внешним миром

Можно ли спланировать ужин во время поездки? Здесь приходят на помощь сетевые возможности, а именно – связь с «умным домом». Mykie, инновационный кухонный помощник от Bosch, может предложить водителю рецепты онлайн прямо в автомобиле. Тут же можно будет вывести на дисплей показания видеокамеры из холодильника, установленного в «умном доме», и посмотреть, есть ли в нем необходимые для ужина продукты.

Взаимодействие между автомобилем и «умным домом» начинается еще до поездки: как только человек садится в машину, дисплей отображает общую информацию о жилище. Не осталось ли открытым окно? Закрыта ли дверь? Достаточно одного жеста или нажатия пальцем, и система автоматически закроет дверь и проконтролирует обстановку в доме. Автомобиль связан по сети даже с автосервисом. Система предупреждает водителя, когда нужно провести техническое обслуживание, по запросу назначает дату визита на СТО и уточняет, есть ли в продаже необходимые для замены детали. Дополнительные возможности распространяются и на процесс парковки: с помощью специального сервиса Bosch автомобили сами обнаруживают свободные места для стоянки. Полученная с помощью датчиков автомобиля информация о свободных местах передается с помощью «облака» на цифровую карту парковки и становится доступна другим транспортным средствам.

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