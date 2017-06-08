Bosch представил новую линейку ламп Ultra White 4 200 K для внешнего освещения. Новые модели H1, H4 и H7 обладают на 30% большей светоотдачей, чем стандартные галогенные лампы. Ultra White 4 200 K дают приятный белый свет с ксеноновым оттенком и предназначены для базовой комплектации и обслуживания автомобилей, для которых галогенные лампы по-прежнему актуальны по причине достаточно высокой стоимости LED-технологии.

Галогенные лампы хорошо известны на рынке светотехники и завоевали популярность как экономичные источники яркого света с долгим сроком эксплуатации. Лампы изготавливаются из прочного кварцевого стекла, особо прочного и устойчивого к воздействию высоких температур и влиянию химических веществ. Внутри лампы, заполненной парами галогена, находится спираль накаливания. Благодаря такой конструкции галогенные лампы способны обеспечить яркий ровный свет при минимальном потреблении энергии: они работают от сети 12 В, имеют номинальную мощность до 55 Вт и оптимальную светоотдачу от 15 до 22 лм/Вт.

Новые модели Bosch H1, H4 и H7 имеют отличную светоотдачу, при которой свет лучше отражается от дорожных знаков и разметки, что позволяет раньше обнаружить препятствия. Лампы обладают приятным белым светом с эффектом ксенонового света. С ними водитель чувствует себя увереннее и спокойнее в темное время суток. Лампы с цоколем H1 и Н4 предназначены для противотуманных фар. Кроме того, устанавливаются в фары ближнего или дальнего света на место штатных ламп. Эти типы галогенных ламп являются наиболее распространенными. Тип цоколя Н7 по предназначению и техническим характеристикам особо не отличается от первых двух типов, но имеет модели с разным цветом свечения, зависящим от окраски стекла лампы. К тому же, некоторые модели отличаются возможностью подачи большего количества света, максимально приближенного к ксеноновому свечению.

Важным моментом является процесс установки и замены галогенных ламп, поскольку даже незначительное загрязнение ее поверхности может привести к нестабильному распределению температуры и потока света внутри самой колбы, что в дальнейшем грозит неисправностью элемента. Рекомендуется проводить установку и замену галогенных ламп в условиях СТО. Если же нет возможности обратиться к специалистам, следует избегать контакта кожи с поверхностью лампы: для монтажа необходимо использовать чистую салфетку или перчатки.

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