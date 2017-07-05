А мы идем на мото

Обучение ребят водительскому ремеслу организовано на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи«Ранак“. В сентябре прошлого года благодаря поддержке Московской районной организационной структуры ДОСААФ здесь открыли центр развития технических видов спорта. Записывают в секцию не только мальчишек, но и девчонок.

Софье Красовской 12 лет, учится в гимназии № 146. За несколько месяцев занятий научилась неплохо управлять мотоциклом. Правда, пока ездит только по учебной площадке.

Иван Волнистый окончил десятый класс СШ № 3, попутно осваивает мототехнику. В ближайших планах — сдать на права, а после заняться стантрайдингом. Уж очень нравится парню наблюдать, как мастера выполняют трюки на мотоциклах.

— В этом центре не только приобщают школьников к занятиям техническими видами спорта, но и воспитывают дисцип­линированных и вежливых участников дорожного движения. Ведь именно культуры поведения на дороге порой так не хватает взрослым водителям, — говорит старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко. — Госавтоинспекция и впредь будет поддерживать такие начинания.

В специально оборудованном классе опытные наставники преподают ребятам Правила дорожного движения. Инструкторы-методисты знакомят учащихся с устройством картов и мотоциклов. Технику можно разбирать и собирать. Так что теория подкреплена практикой. А что касается вождения, то после прохождения теоретического курса обучения будущих водителей приглашают на специально оборудованный автодром на улице Семашко. Здесь-то и начинается все самое интересное. Под руководством мастера-методиста по спортивно-массовой работе Московской РОС ДОСААФ Алексея Палевича ребята садятся за руль настоящих мотоцик­лов. А это здорово!

— Школьники с интересом посещают секцию по фигурному вождению мотоцикла, — рассказывает наставник. — Замечу: не мопеда, а мотоцикла! У нас все серьезно. Занятия проходят дважды в неделю. В группу принимали с 12 лет. В следующем учебном году планируем снизить возрастную планку до 9 лет. Молодежь нынче развитая, у всех мобильники, планшеты, все дружат с Интернетом. На мой взгляд, нынешним детям с техникой проще справляться.

За руль ребята садятся только в мото­шлеме и в специальной защите для рук и ног. А как иначе — безопасность на автодроме превыше всего. Мотоциклы отрегулированы таким образом, чтобы юные водители могли спокойно, на невысокой скорости выписывать фигуры на площадке. А их несколько: змейка, эстафета, габаритные ворота, габаритный коридор, восьмерка. Кстати, это больше, чем требуется выполнить в ходе практического экзамена в ГАИ.

— Дети — ученики послушные, — поясняет Алексей Палевич. — Хотя, понятно, всех нужно контролировать. Мы учим не только тому, в какой момент добавить газа, а где притормозить. Учим еще и самостоятельности, ответственности. Это на дороге каждому пригодится.

Факт

Центр развития технических видов спорта в Московском районе открылся в сентябре 2016 года благодаря поддерж­ке районной организационной структуры ДОСААФ.

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