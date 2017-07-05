Красный против зеленого

«Перекресток Логойского тракта и улицы Гамарника. На переход улицы к ТЦ „Норд Сити“ отводится всего 22 секунды. Зато ждать начала движения приходится около 100 секунд, — жалуется Семен Иванович. — Примерно такая же ситуация складывается, когда переходишь улицу Я. Коласа на перекрестке с Чернышевского. Там пешеходы также вынуждены долго ожидать зеленого сигнала».

— Интенсивность движения транспортных средств на обозначенном участке в часы пик составляет 330 автомобилей в час, — комментирует старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Павел Игнатович. — Работа светофоров здесь отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность дороги. Для перехода 23 м проезжей час­ти улицы Гамарника в дневное и вечернее время длительность горения зеленого сигнала для пешеходов составляет 22 секунды, а в утреннее — 35 секунд. Транспортные и пешеходные светофоры ведут обратный отсчет времени с тем, чтобы информировать участников движения о времени ожидания и горения сигналов.

Что касается пересечения улиц Я. Коласа и Чернышевского, то на транспортных и пешеходных светофорах там тоже установлен обратный отсчет времени и движение регулируется с учетом интенсивности движения транспорта по времени суток. Длительность горения зеленого сигнала для пешеходов составляет 22 секунды — этого достаточно для перехода проезжей части шириной 22 м.

«ГАИ нужно обратить внимание на перекресток улиц Филимонова и Кедышко, — пишет Наталья Петровна. — Когда переходишь дорогу на зеленый свет, водители только завершают поворот с Филимонова на Кедышко. Можно ли сделать так, чтобы красный для автомобилей загорался на пару секунд раньше?»

— Для повышения безопасности и исключения конфликтных ситуаций между водителями и пешеходами Госавтоинспекция подготовит предложение по совершенствованию организации дорожного движения на этом перекрестке, — пояснил Павел Игнатович. — Возможно увеличение переходного интервала между окончанием горения зеленого сигнала транспортных светофоров по улице Филимонова и началом движения пешеходов через улицу Кедышко. После разработки и утверждения проектная документация будет передана на реализацию в эксплуатирующую организацию КУП«СМЭП „Мингорисполкома“.

Необходимое условие

По оценке ГАИ, графики режима работы светофоров обеспечивают требуемый уровень безопасности и пропускную способность при условии соблюдения Правил дорожного движения всеми водителями и пешеходами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Красный против зеленого В редакцию поступили обращения от горожан, которые просят отрегулировать работу светофоров в пользу пешеходов. Называют конкретные места

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