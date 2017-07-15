Около 500 фур ожидает выезда из Беларуси в Литву

Около 400 грузовых автомобилей ожидает выезда из Беларуси в Литву. Такая информация содержится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 16.00 16 июля, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 200 грузовиков, в "Привалке" - 105, в "Беняконях" - 102, в "Котловке" - 70.

На латвийском направлении также наблюдаются очереди. В пункте пропуска "Григоровщина" в ожидании стоят 120 фур, в "Урбанах" - 100.

В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 20 грузовых автомобилей.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.

В нескольких пунктах пропуска есть и небольшие очереди на выезд из легковых автомобилей.