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Около 500 фур ожидает выезда из Беларуси в Литву
16.07.2017 16:18 — Новости Авто | Tut.by
Около 400 грузовых автомобилей ожидает выезда из Беларуси в Литву. Такая информация содержится на
По данным на 16.00 16 июля, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 200 грузовиков, в "Привалке" - 105, в "Беняконях" - 102, в "Котловке" - 70.
На латвийском направлении также наблюдаются очереди. В пункте пропуска "Григоровщина" в ожидании стоят 120 фур, в "Урбанах" - 100.
В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 20 грузовых автомобилей.
На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.
В нескольких пунктах пропуска есть и небольшие очереди на выезд из легковых автомобилей.
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По данным на 16.00 16 июля, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 200 грузовиков, в "Привалке" - 105, в "Беняконях" - 102, в "Котловке"...
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