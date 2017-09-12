Инновации Bosch на Международном автосалоне во Франкфурте

Bosch работает над созданием технологических решений для дорожного движения будущего: без несчастных случаев, стрессов и вредных выбросов. Крупнейший поставщик автомобильных технологий и услуг представляет инновации для автомобильного движения завтрашнего дня на 67-м Международном автосалоне во Франкфурте. Экспозицию Bosch можно найти на стенде A03 в зале 8.

Главное в экспозиции Bosch во Франкфурте

Ассистент автоматической парковки : парковка в автоматическом режиме экономит время и снижает психологическую нагрузку водителей. В гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте Bosch вместе с Daimler показывают, что система автоматической парковки уже реальность. Теперь при помощи смартфона водители могут автоматически ставить автомобили на свои парковочные места и не следить за их маневрами. Функция стала возможной благодаря совместному использованию автомобильных технологий и интеллектуальной инфраструктуры, созданной Bosch. Автоматическая парковка – важная веха на пути к автономному вождению.

Беспроводное обновление программного обеспечения : обновление программного обеспечения и приложений через Интернет абсолютно естественно для пользователей смартфонов. Теперь Bosch делает то же самое для автомобилей. Программное обеспечение автомобиля может быть обновлено, а новые функции добавлены в автомобиль – в ночное время на стоянке, в зашифрованном и защищенном от несанкционированного доступа виде. Полученные по беспроводному каналу обновления позволяют водителям попробовать, а затем и активировать такие функции, как автоматическая парковка, парковка на общественной стоянке или система контроля движения по полосе.

Электрический привод e-axle : новая система электропривода – это компактное, экономически эффективное решение для создания электромобилей и гибридов. Электродвигатель, силовая электроника и трансмиссия интегрированы в единый компактный блок, который устанавливается непосредственно на оси транспортного средства и обеспечивает привод колес. Устройство позволяет упростить конструкцию электрической силовой установки. Также разработанная Bosch конструкция может сократить время на разработку новых электромобилей. Компания представляет устройство в различной конфигурации. Его выходная мощность может быть от 50 до 300 кВт. Это значит, что привод e-axle может использоваться как ​​в компактных автомобилях, так и во внедорожниках и даже легких коммерческих транспортных средствах. Высокий уровень эффективности стал результатом двух факторов. Первый – непрерывное улучшение характеристик электромоторов и силовой электроники. Второй – сокращение количества интерфейсов и компонентов, таких как высоковольтные кабели, соединительные разъемы и охлаждающие устройства. В результате электрический привод от Bosch позволяет достичь большего пробега без изменения емкости аккумулятора. Компанией разработан гибкий подход к изготовлению устройства, который может быть внедрен на производстве в любой стране для снабжения автомобильных заводов по всему миру.

Развитие предложения компании в области систем и компонентов для безаварийного вождения

Автоматизированное вождение : переход к автоматизированному вождению способствует повышению безопасности дорожного движения. Расширение применения систем автоматизированного вождения может снизить уровень аварийности – на одну трети только в Германии. Внедрение новых технологий требует глубокого понимания других систем автомобиля. Bosch обладает необходимым уровнем знаний во всех областях и производит многочисленные компоненты для автоматизации вождения – в том числе радары, камеры и ультразвуковые датчики, системы управления торможением, электросистемы рулевого управления, дисплеи, сетевые технологии для связи автомобиля с внешней инфраструктурой. На данный момент есть вероятность, что в начале следующего десятилетия для автомобилей с интегрированными технологиями от Bosch будет получено разрешение на движение в автоматическом режиме по шоссе (уровень SAE 3). Кроме того, Bosch сотрудничает с Daimler в области внедрения полностью автоматизированного вождения (SAE level 4) и движения автомобилей в городах без водителя (SAE level 5). Цель сотрудничества – разработка и начало производства пассажирских транспортных средств с автономным управлением, первые их которых должны появиться на дорогах в начале 2020-х годов.

Тормозная система : компания Bosch разработала второе поколение вакуумно-независимого электромеханического усилителя тормозов. Как и устройство первого поколения, новый iBooster отвечает всем требованиям передовой тормозной системы. Усилитель тормозов второго поколения спроектирован еще более компактным, но может обеспечивать более высокое давление в системе. IBooster подходит для всех типов силовых агрегатов – в частности, для гибридных автомобилей и электромобилей. В сочетании с электронной системой стабилизации ESP, электромеханический усилитель тормозов образует дополнительный резервный привод тормозной системы, необходимый для перехода к автономному вождению. Даже если один из двух компонентов системы выходит из строя, другой сможет безопасно замедлить и остановить автомобиль без вмешательства водителя.

Электрическое рулевое управление : надежная и отказоустойчивая система рулевого управления с электроприводом – одна из ключевых технологий для интеграции систем автоматического вождения. Даже в случае неисправности система Bosch способна обеспечивать 50% функциональности рулевого управления как в обычном, так и в автономном режиме. Благодаря этой технологии автопроизводители получают решение, соответствующее действующим законодательным требованиям по уровню отказоустойчивости. Например, принятым в Соединенных Штатах правилам Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и Министерства транспорта для автоматизированных транспортных средств.

Облачный сервис контроля дорожной ситуации : сцепление с поверхностью дороги и коэффициент трения зависит от ряда условий – наличия или отсутствия воды, обледенения. При изменении климатических условий водитель должен изменить стиль вождения, чтобы избежать критической ситуации. Bosch разрабатывает облачный сервис для контроля дорожной ситуации, который позволит автономным автомобилям отслеживать изменения в состоянии дорожного покрытия на маршруте. Служба использует датчики электронной программы стабилизации ESP автомобиля для сбора информации о характеристиках дорожного покрытия. На основе данных метеорологических станций и точек сбора данных, интегрированных в дорожную инфраструктуру, сервис определяет текущий коэффициент трения и прогнозирует изменения. Новый сервис в режиме реального времени рассылает находящимся в системе транспортным средствам карты коэффициентов трения при помощи облачных технологий, повышая безопасность и надежность бортовой системы автономного управления.

Умная парковка и автономная парковка благодаря возможностям сетевых технологий

Поиск парковочного места : поиск парковочного места от Bosch сокращает время нахождения свободного пространства для автомобиля. Используя ультразвуковые датчики встроенного ассистента помощи при парковке, автомобили на ходу идентифицируют и измеряют промежутки между припаркованными автомобилями. Эта информация передается в реальном времени облачному сервису, выстраивающему цифровую карту парковок, которую водители могут использовать для поиска ближайших свободных мест. В сотрудничестве с Mercedes-Benz и другими автопроизводителями Bosch тестирует этот сервис в городах Германии и других стран Европы. Bosch планирует дополнить сервис поиска парковки в общественных местах функцией, которая позволит вносить плату за стоянку при помощи цифровых платежных систем.

Игровое приложение : Parkineers – приложение, упрощающее поиск свободного места. Пользователи этого приложения обмениваются информацией об ограничениях на парковку, например, о наличии мест только для резидентов или временных запретах. Пользователи приложения являются частью сообщества: они могут сделать свои аватары видимыми для всех, показывать, где есть свободные парковочные места и передавать данные о наличии свободных мест в районе нахождения пользователя. В настоящее время Parkineers доступна для пользователей iOS и Android в Германии.

Ассистент автоматической парковки в гараже или на закрепленном месте в подземном паркинге : ассистент Home Zone способен запоминать и повторять алгоритм парковки на закрепленном месте, включая подъезд к паркингу (до 100 метров). Водителю достаточно один раз обучить автомобиль повторяющимся маневрам, а затем сохранить алгоритм. С этого момента автомобиль будет самостоятельно парковаться в личном гараже или в подземном паркинге, не требуя от водителя пристального контроля за всеми маневрами. Home Zone ориентируется на ультразвуковые датчики, стереокамеры и датчики-радары, которые распознают объекты, сохраненные на маршруте во время обучающей поездки, и безопасно направляют автомобиль на свое парковочное место.

Дополнительная защита для пассажиров автомобиля и велосипедистов

Защита находящихся в автомобиле : безопасность автомобиля и защита находящихся в нем людей могут быть дополнительно улучшены благодаря объединению систем активной и пассивной безопасности, а также тормозной системы и рулевого управления. Если датчики системы предотвращения столкновения обнаруживают опасный объект, пассивные системы безопасности (такие как подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности) могут быть активированы заранее для более быстрого срабатывания. Кроме того, функционал работы систем пассивной безопасности может быть адаптирован к конкретному сценарию развития ситуации. Это помогает смягчить последствия аварии.

Защита велосипедистов : пешеходы и велосипедисты – наиболее уязвимые участники дорожного движения. В интересах сокращения числа несчастных случаев с участием велосипедистов, датчики-радары или камеры новой автоматизированной системы экстренного торможения Bosch наделены функцией распознавания велосипедистов, даже если они внезапно оказываются перед автомобилем. Если система обнаруживает неизбежное столкновение, она автоматически запускает экстренное торможение. В идеале это должно смягчить последствия столкновения или даже полностью предотвратить его. Начиная с 2018 года, критерии оценки безопасности автомобилей Euro NCAP будут включать наличие системы автоматического экстренного торможения, распознающей велосипедистов.

Антиблокировочная система для велосипедов с электромотором : Bosch запускает первую в мире антиблокировочную тормозную систему для велосипедов e-bike и, таким образом, переносит в конструкцию велосипеда автомобильные технологии. Данная ABS предотвращает блокировку переднего колеса велосипеда. Она работает на любой поверхности, благодаря чему велосипедист при торможении сохраняет управление вплоть до полной остановки. Еще одна функция системы – препятствовать отрыву заднего колеса от поверхности в случае создания велосипедистом чрезмерного усилия на переднем тормозе.

Новые сервисы для комфортабельной и бесстрессовой езды

Автомобиль , демонстрирующий возможности сетевых технологий : новый демо-кар от Bosch представляет сетевые сервисы, которые в скором времени окажут влияние на уровень психологической нагрузки водителей и сделают вождение более комфортным. В концепте представлена система поиска парковки в общественных местах, система профилактической диагностики автомобиля и приложение Perfectly Keyless. В основу всех этих систем заложен облачный сервис Bosch Automotive Cloud Suite. Сервис координирует взаимодействие бортовых систем с помощью возможностей облачных технологий.

Система бесключевого доступа Perfectly Keyless : приложение Perfectly Keyless превращает смартфон в ключ от автомобиля. С его помощью водители могут открывать автомобиль, запускать двигатель и включать охранную сигнализацию, не беспокоясь о поиске ключей. Приложение Perfectly Keyless автоматически идентифицирует уникальный цифровой ключ безопасности в смартфоне пользователя. Только когда система обнаруживает пользователя на расстоянии менее двух метров, она разблокирует замок двери. Кроме того, автомобиль не запускается до тех пор, пока система доступа не найдет смартфон внутри автомобиля. Владельцы автомобилей могут использовать приложение для предоставления доступа другим водителям.

Профилактическая диагностика автомобиля : нет ничего более досадного, чем поломка автомобиля во время путешествия в отпуске. Система профилактической диагностики использует данные автомобиля для анализа состояния ключевых компонентов. Если информация указывает на то, что компоненты изношены, водитель заранее получает уведомление о возможном появлении неисправности и получает рекомендации к посещению ремонтной мастерской. Профилактическая диагностика помогает предотвратить неожиданное возникновение поломки.

Интеграция смартфона mySPIN : система предназначена для тех, кто хочет пользоваться навигатором, установленным в смартфоне, передачи мультимедийной информации или календарем во время вождения автомобиля или езды на мотоцикле. Интеграционное решение от Bosch mySPIN для смартфонов делает все вышеперечисленное возможным. Смартфон и установленные в нем приложения интегрируются в мультимедийную систему автомобиля. В скором времени будет возможно также интегрировать и в режиме реального времени получать информацию из облачных сервисов. Это позволит предупреждать водителя об опасностях на маршруте, таких как возникшая впереди пробка.

Приложение для вождения : новое приложение для смартфонов от Bosch делает возможным доступ к развлекательной и полезной информации для водителей автомобилей, не оснащенных встроенной продвинутой мультимедийной системой. Приложение объединяет все функции информационно-развлекательной системы автомобиля, включая обработку телефонных звонков, текстовые сообщения, навигацию и другие технологии. Благодаря встроенному голосовому управлению, использование приложения безопасно и удобно.

Интеграция eCall : начиная с 2018 года, автоматическая система экстренного вызова eCall станет стандартным оборудованием для всех новых автомобилей. Bosch разработала дополнительное решение системы экстренного вызова для автомобилей, в которых эта функция не была предусмотрена. Сенсорное устройство от Bosch подключается к автомобильной розетке и использует датчики ускорения и интеллектуальные алгоритмы для определения аварийной обстановки. В чрезвычайной ситуации оно автоматически отправляет данные в сервисный центр через смартфон водителя. Это позволяет экстренным службам реагировать еще быстрее, тем самым увеличивая вероятность спасения жизни водителя и пассажиров. Этот цифровой "ангел-хранитель", доступный в Китае, Германии и США, уже помог многим водителям и пассажирам в опасных ситуациях.

Возможность следить за важной информацией благодаря новым дисплеям и системам отображения

Шоу - кар сетевых технологий : Bosch использует демо-кар для демонстрации того, как новые пользовательские интерфейсы повышают безопасность, снимают напряжение и снижают количество отвлекающих факторов при вождении. Новый интерфейс предоставляет водителю необходимую информацию по мере необходимости и служит помощником, способным взять на себя функцию оповещения в любой ситуации. Кроме того, автомобиль всегда подключен к сети и поддерживает связь с дорожной инфраструктурой, другими автомобилями, а также "умным домом" владельца. Это позволяет водителю зарезервировать ближайший велосипед e-bike или закрыть окна в доме, выбрав нужную функцию на экране автомобиля.

Антибликовая панель приборов : Bosch запускает первую в мире цифровую приборную панель с разрешением full-HD и защитой от бликов. Ее экран отражает в четыре раза меньше света, что обеспечивает читаемость показаний при любых условиях – даже при прямом солнечном свете и в полной темноте. Секрет заключается в новых производственных технологиях, подразумевающих склеивания экрана с защитным стеклом через слой специальной жидкости. Благодаря высококонтрастному экрану вся отображаемая информация отлично читается. Из-за своей прочности и повышенной стойкости к пыли и грязи новая панель приборов может успешно применяться и на мотоциклах.

Головные мультимедиа-устройства с новыми технологиями : водители могут использовать головные устройства для управления всей информацией и развлекательной системой автомобиля. На Международном автосалоне во Франкфурте Bosch представляет устройство с новым процессором, превышающим предыдущий по мощности в 5 раз, а по графической производительности – в 7 раз.

Эффективное рабочее место водителя : на водительском месте современного автомобиля присутствует множество экранов, дисплеев, переключателей и кнопок. Каждый экран обычно контролируется собственным блоком управления. В компактном автомобиле, где место ограничено, или в концепциях интерьеров с одним большим центральным экраном, важно обеспечить максимальную функциональность и уменьшить количество компонентов управления. Чтобы достичь этого, компания Bosch объединила функции панели приборов и дисплея информационно-развлекательной системы. Объединенное устройство контролирует единый блок управления (ALU). Такое решение позволяет решить проблему отображения многочисленных функций при условии ограниченного пространства и упростить всю систему.

Экономичные и экологичные технологии силовых установок

48- вольтовая система привода для легких электромобилей : специально для движения в условиях города компания Bosch разработала интегрированную 48-вольтовую систему электропривода, включающую электродвигатель, блок управления, аккумулятор, зарядное устройство, дисплей и приложение. Таким образом, Bosch повышает эффективность городской мобильности. Быстрое ускорение электромобиля с места является дополнительным фактором, превращающим вождение в удовольствие. Система доступна для различных видов транспортных средств – от двухколесных до компактных четырехколесных моделей. Она состоит из готовых компонентов, что дает производителям дополнительное преимущество в виде минимальных затрат на разработку. При помощи модульной системы как компании с именем, так и новые игроки могут запускать легкие электромобили в производство в течение 12-18 месяцев.

48- вольтовая аккумуляторная батарея : наряду с устройством рекуперации энергии и преобразователем постоянного тока, батарея является одним из основных компонентов 48-вольтовой электрической системы. Батарея сохраняет рекуперированную в результате торможения энергию и направляет ее для питания электродвигателя и электрики автомобиля. Низкая высота батареи (всего 90 миллиметров) означает наличие множества вариантов размещения – например, она может быть расположена под сиденьем или запасным колесом. Пассивное охлаждение обеспечивает компактность, помогает оптимизировать затраты и, в качестве дополнительного фактора удобства, делает батарею почти бесшумной. Bosch ожидает высокий интерес к новым аккумуляторам в Европе и Китае.

Система комбинированного впрыска топлива : новая система от Bosch сочетает преимущества систем прямого впрыска топлива в камеру сгорания и систем впрыска топлива во впускной коллектор. В случае с бензиновым двигателем основное преимущество впрыска во впускной коллектор – низкий уровень энергопотерь при частичных нагрузках, в то время как прямой впрыск топлива обеспечивает более высокие характеристики при максимальной отдаче. Комбинированная система впрыска от Bosch обладает преимуществами обеих систем. На практике это означает повышение эффективности сгорания топлива и лучшее распыление – как при работе двигателя в режиме частичной, так и при полной нагрузке.

Управление иглой в инжекторах дизельных двигателей : технология управления иглой (needle-closing control, NCC) позволяет точно измерять и контролировать продолжительность впрыска топлива в реальных условиях движения – с точностью до нескольких миллионных долей секунды. Для этого в электромагнитный инжектор встроен датчик, который контролируется передовым программным обеспечением. С помощью обратной связи обеспечивается значительно более точный впрыск топлива на протяжении всего срока службы инжектора. Таким образом, становится возможной организация сложных конфигураций впрыска, что в свою очередь способствует дальнейшему снижению шума при работе двигателя, расхода топлива и выбросов в реальных условиях движения. NCC также открывает новые возможности для онлайн-диагностики системы впрыска в будущем.

Блок управления автомобилем ( v ehicle control unit , VCU) : современные транспортные средства имеют до 100 автономных блоков управления. Новый блок управления VCU, разработанный Bosch, может существенно сократить количество таких устройств. Благодаря этому освобождается ценное место для установки других систем, снижается масса и упрощается связь между различными системами. Работая в качестве центрального компьютера для силовой установки на электромобиле, VCU полностью координирует двигатель и работу компонентов привода, таких как инвертор или трансмиссия, контролирует заряд аккумулятора. VCU также используется для реализации специфических функций. Они могут включать в себя выбор текущей стратегии переключения передач, контроль крутящего момента, управление высоковольтной или 48-вольтовой электрической системой, подзарядкой, диагностикой, мониторинг различных данных, терморегулирование и многие другие функции.

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