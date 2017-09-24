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Bosch запустил онлайн-каталог для подбора щеток стеклоочистителей
25.09.2017 15:03 — Новости Авто | 21.by
Компания Bosch реализовала подбор щеток стеклоочистителей в онлайн-каталоге
Мобильное приложение после установки не требует онлайн-подключения. База данных автомобилей и каталог щеток загружаются одноразово при установке приложения. Кроме того, компания реализовала возможность обновления актуальной базы продукции, что выгодно отличает этот ресурс от традиционных бумажных каталогов.
В каталоге и мобильном приложении представлен полный модельный ряд стеклоочистителей Bosch серий Aerotwin, Twin и Eco. Aerotwin — линейка бескаркасных щеток сегмента ультра-премиум. Стеклоочистители изготовлены из двухкомпонентной резины с уникальной технологией покрытия кромки. Вместо традиционного графитосодержащего материала в стеклоочистителях Bosch Aerotwin применяется полимерное покрытие, которое снижает силу трения и обеспечивает более продолжительный срок службы. В линейке более 100 наименований, охватывающих большую часть автомобильного парка. Twin — линейка классических каркасных стеклоочистителей от Bosch. Чистящий элемент изготовлен из двухкомпонентной резины, а на металлический каркас нанесено двойное антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает долгий срок эксплуатации. Eco — надежные щетки от Bosch в среднем ценовом сегменте. Универсальная программа состоит из 10 артикулов. Длина стеклоочистителей — от 340 до 700 мм, крепление — «под крючок».
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Компания Bosch реализовала подбор щеток стеклоочистителей в онлайн-каталоге boschwiperblades.com и через мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, IOS и Windows Mobile.
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