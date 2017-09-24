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Bosch запустил онлайн-каталог для подбора щеток стеклоочистителей

25.09.2017 15:03 — Новости Авто | 21.by  
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Bosch запустил онлайн-каталог для подбора щеток стеклоочистителейКомпания Bosch реализовала подбор щеток стеклоочистителей в онлайн-каталоге boschwiperblades.com и через мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, IOS и Windows Mobile. В базе данных присутствуют все популярные модели автомобилей европейских, азиатских и американских брендов. Для получения информации о рекомендованном продукте достаточно ввести марку, модель и год выпуска автомобиля. В результате пользователь увидит рекомендованные на его автомобиль варианты стеклоочистителей из разных линеек с вариантами приобретения щеток комплектом или поштучно. Страничка также будет содержать наглядный «рейтинг характеристик» в виде звездочек и ссылку на видеоинструкцию по установке выбранных щеток, размещенную на YouTube-канале. Поиск видеоинструкции также возможен по короткому номеру в разделе «Как установить».

Мобильное приложение после установки не требует онлайн-подключения. База данных автомобилей и каталог щеток загружаются одноразово при установке приложения. Кроме того, компания реализовала возможность обновления актуальной базы продукции, что выгодно отличает этот ресурс от традиционных бумажных каталогов.

В каталоге и мобильном приложении представлен полный модельный ряд стеклоочистителей Bosch серий Aerotwin, Twin и Eco. Aerotwin — линейка бескаркасных щеток сегмента ультра-премиум. Стеклоочистители изготовлены из двухкомпонентной резины с уникальной технологией покрытия кромки. Вместо традиционного графитосодержащего материала в стеклоочистителях Bosch Aerotwin применяется полимерное покрытие, которое снижает силу трения и обеспечивает более продолжительный срок службы. В линейке более 100 наименований, охватывающих большую часть автомобильного парка. Twin — линейка классических каркасных стеклоочистителей от Bosch. Чистящий элемент изготовлен из двухкомпонентной резины, а на металлический каркас нанесено двойное антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает долгий срок эксплуатации. Eco — надежные щетки от Bosch в среднем ценовом сегменте. Универсальная программа состоит из 10 артикулов. Длина стеклоочистителей — от 340 до 700 мм, крепление — «под крючок». 

 
 
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Компания Bosch реализовала подбор щеток стеклоочистителей в онлайн-каталоге boschwiperblades.com и через мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, IOS и Windows Mobile.

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